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14:04, 10 августа 2026

Прервано лечение арестованного в Азербайджане Вугара Мамедова

Вугар Мамедов. Фото: Hürriyyət https://hurriyyet.az/az/post/hurriyyetin-bas-redaktoru-hebs-edildi---mehkeme-vuqar-memmedovu-qanunsuz-olaraq-1-ay-muddetine-azadliqdan-mehrum-etdi-400659

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный редактор газеты Hürriyet Вугар Мамедов возвращен из тюремного госпиталя в СИЗО, несмотря на заключение врачей о необходимости срочной операции на сердце. Родственники журналиста считают, что его жизнь находится под угрозой.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле было завершено предварительное следствие по делу главного редактора газеты Hurriyyet, сайта Hurriyyet.az и проекта Hurriyyet TV Вугара Мамедова. Коллеги журналиста заявили о фальсификации обвинения и призвали генпрокурора взять дело на личный контроль. 4 мая Мамедов пояснил суду в Баку, что обвинен в вымогательстве у компаний, которые несколько лет назад были рекламодателями издания. Юрлица неправомерно признаны потерпевшими, указал адвокат, но суд отказался закрыть уголовное дело.

29 октября 2025 года Служба госбезопасности Азербайджана провела обыски в редакциях газеты Hürriyet, одноименного сайта Hurriyyet.az и Hurriyyet TV. Вугар Мамедов был задержан и заключен под стражу. По итогам следствия он обвинен по статьям 182.2.2 и 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное повторно и с целью завладения имуществом в крупном размере). Потерпевшей стороной признана группа компаний Veysəloğlu, владеющая сетью супермаркетов и кондитерскими предприятиями. По версии следствия, Мамедов угрозами принуждал переводить ежемесячно на счёт газеты 200 манатов (около 120 долларов). Сам Мамедов утверждает, что деньги перечислялись на основе договора о рекламе.

Лечение арестованного главного редактора газеты Hürriyet Вугара Мамедова прервано и он возвращен в Бакинский СИЗО, говорится в сообщении редакции издания. Мамедов был госпитализирован в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы 23 июля. «Врачи Лечебного учреждения Пенитенциарной службы, обследовавшие Вугара  Мамедова, дали заключение о необходимости проведения ему ангиографии  и проведение срочной операции на сердца. Однако 8 августа он внезапно был возвращение в Бакинский СИЗО-1. Медики дали понять, что это не их решение, а указание «сверху», - далее отмечено в пресс-релизе.

По словам брата главреда Джасура Мамедова, Вугар страдает ишемической болезнью сердца. В Бакинский суд по тяжким преступлениям также были представлены медицинские справки о других заболеваниях Вугара Мамедова, сообщил брат главреда корреспонденту «Кавказского узла». 

Он отметил, что семья обращалась к руководству страны и омбудсмену Азербайджана с просьбой оказать содействие в создании условия для обследования и лечения Вугара Мамедова в частной клинике за счет его близких. Однако власти не только не создали условий для лечения в гражданской клинике, но и прервали оказание медпомощи в тюремном госпитале.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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