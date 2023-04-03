Власти подтвердили гибель на Украине 1700 жителей юга России

03 апреля 2023, 11:13

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Не менее 942 жителей СКФО и 758 жителей ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 24 марта силовиками и представителями власти была подтверждена гибель в ходе спецоперации на Украине как минимум 1650 жителей СКФО и ЮФО. При этом наибольшее число погибших насчитывалось в Дагестане.

С начала специальной военной операции силовики и представителей власти в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО) сообщили о гибели на Украине как минимум 1700 жителей юга России и республик Северного Кавказа.

Официально подтверждена гибель 942 жителей СКФО. При этом наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 420, также подтверждена гибель 159 бойцов из Северной Осетии, 133 жителей Ставрополья, 98 жителей Чечни 1 , 85 – Кабардино-Балкарии 2 , 32 – Ингушетии и 15 жителей Карачаево-Черкесии.

Подтверждена гибель в ходе спецоперации 758 жителей ЮФО. При этом больше всего бойцов погибло из Волгоградской области – 309. Согласно сообщениям представителей власти и силовиков, на Украине погибло 166 жителей Ростовской области, 125 жителей Краснодарского края, 112 бойцов из Астраханской области, 27 – из Адыгеи и 19 из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова – сообщил 26 февраля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов

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