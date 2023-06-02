Командир "Вагнера" напомнил Даудову о чеченских кампаниях

02 июня 2023, 09:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин отреагировал на критику со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в адрес Евгения Пригожина и напомнил, что люди из высшего руководства республики во время чеченских кампаний сражались против федеральных сил.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он подчеркнул, что Пригожину не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений. "Женя, о задачах тебе не надо знать", - сказал, в частности, Даудов.

Пригожин не должен забывать, "благодаря кому" он владеет частной военной компанией, в которой есть самолёты, вертолёты и другие виды вооружений, подчеркнул Даудов. "Насчёт твоих высказываний, локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и то, что у нас есть, выскажем, если будут другие предложения, то обсудим", — добавил Магомед Даудов.

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер" заявил о готовности поговорить с Магомедом Даудовым как «мужчина с мужчиной» и отметил, что они «знакомы» еще с первой и второй чеченских кампаний, сообщил вечером 1 июня "Коммерсант".

Уткин обратился к Даудову через телеграм-канал «Разгрузка Вагнера». Ранее Евгений Пригожин сообщил, что этот канал используется для ответов на критику чеченских политиков и военных, пишет издание.

Обращение Дмитрия Уткина опубликовано в этом телеграм-канале вечером 1 июня. "Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на "ты" и "Женя"? Самолеты, вертолеты, СЗО (возможно, речь о системах залпового огня. – Прим. "Кавказского узла") от вас мы лично не получали. […] Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне", - приводятся в сообщении слова Уткина.

Во время обеих чеченских кампаний Дмитрий Уткин участвовал в боевых действиях в составе подразделений спецназа ГРУ Генштаба, пишет ИА «ФедералПресс».

Магомед Даудов во время первой и второй чеченских кампаний участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Даудове. Адам Делимханов после первой чеченской кампании работал водителем полевого командира Салмана Радуева, с началом второй чеченской кампании Делимханов оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.

Отметим, представителей руководства Чечни могли задеть сказанные 31 мая Пригожиным слова о том, что у "Ахмата" "не стоит задача всю ДНР освободить". Эти слова кадыровцы могли воспринять как намек на их неспособность "освободить ДНР". Что действительно известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

4 мая Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 5 мая, после заявления Пригожина, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его "старшим братом".

Ранее Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.