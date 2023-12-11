База батальона имени Байсангура Беноевского открыта в Чечне

11 декабря 2023, 18:24

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В Чечне открыта база батальона имени Байсангура Беноевского, состоящего из 300 бойцов Росгвардии, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Рамзан Кадыров отчитался об открытии в Гудермесе базы, где будет дислоцироваться стрелковый батальон имени шейха Мансура.

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

В Чечне прошла торжественная церемония открытия базы батальона имени Байсангура Беноевского, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. "На плацу в полной боевой экипировке и снаряжении выстроились 300 человек личного состава батальона. […] Теперь подразделение заняло своё место в системе Росгвардии", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Рамзан Кадыров также регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 30 октября глава Чечни заявил, что в зону боевых действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, в том числе 14 тысяч добровольцев.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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