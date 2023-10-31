Новая группа добровольцев отправлена из Грозного в зону военной операции

31 октября 2023, 16:45

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Из аэропорта Грозного отправлена новая группа добровольцев на Украину, отчитался сегодня Рамзан Кадыров. По его словам, с начала военной операции в зону военных действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, в том числе 14 тысяч добровольцев.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. В частности, об этом он сообщил 23 октября. 7 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в зону военной операции отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев. К 28 сентября Российским университетом спецназа в Гудермесе подготовлено более 14 тысяч бойцов, которые были затем направлены в зону военной операции, сообщил руководитель университета Байбетар Вайханов.

Военный борт вылетел из Международного аэропорта Грозный, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, все бойцы, которые будут служить в спецназе "Ахмат" заблаговременно прошли "ускоренный курс подготовки" в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Кадырова, ряд бойцов отправляются в зону военной операции на Украине второй, третий и даже четвертый раз. Число бойцов, которые вылетели в зону военных действий в этот раз, он не назвал.

К публикации приложено видео, на котором демонстрируются несколько автобусов с бойцами, затем бойцы выстроились на летном поле. Перед ними выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио главы МВД республики Аслан Ирасханов, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, начальник ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев и начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов.

30 октября Кадыров сообщил, что с началом специальной военной операции "только в ряды спецназа "АХМАТ" направлено из Чеченской Республики почти 32000 бойцов. Из них 14 тысяч - добровольцы" , - говорится в отчете с заседания регионального правительства, который опубликовал глава Чечни.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Напомним, после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Бывшие бойцы "Вагнера" начали массово переходить в подразделения спецназа "Ахмат", сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Пополняя "Ахмат" бывшими вагнеровцами, чеченские власти реализуют указания из Москвы, а не собственную инициативу, сказал "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин.

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

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