Алаудинов похвалился массовым пополнением "Ахмата" бойцами "Вагнера"

28 октября 2023, 17:43

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Бывшие бойцы "Вагнера" начали массово переходить в подразделения спецназа "Ахмат", сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня на фоне конфликта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Минобороны бойцы ЧВК взяли под контроль несколько объектов в Ростове-на-Дону, а вечером того же дня покинули город. 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет. Погибли 10 человек, которые были на борту, в том числе Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин (чьим позывным "Вагнер" была названа ЧВК).

В подразделения спецназа "Ахмат" массово переходят бывшие бойцы "Вагнера" и прибывают в зону военной операции, сообщил РИА "Новости" командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

"Они и раньше переходили ко мне, "энное" количество бойцов периодически. А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнера". Сейчас они пошли в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", - сказал он, добавив, что за время военной операции подразделения "Ахмата" и "Вагнера" не раз находились на смежных участках.

Кроме того, по его словам, "вагнеровцы" выбирают "Ахмат" из-за схожего уклада отношений между командирами и бойцами в подразделении, уровня подготовки и обеспечения "Ахмата", пишет агентство.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Напомним, после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

При этом Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 7 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в зону военной операции отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев. К 28 сентября Российским университетом спецназа в Гудермесе подготовлено более 14 тысяч бойцов, которые были затем направлены в зону военной операции, сообщил руководитель университета Байбетар Вайханов.

То, что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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