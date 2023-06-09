Кадыров резко отреагировал на слова Пригожина о смерти Ямадаева

09 июня 2023, 20:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после обмена заявлениями в публичном поле, поговорили по телефону "по-мужски", договорившись не критиковать друг друга, чеченские части и ЧВК "Вагнер". Однако Пригожин, поспешно рассказав о примирении, преподнес это "в стиле 90-х", напомнив о гибели Сулима Ямадаева, возмутился Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он подчеркнул, что Пригожину не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений. "Женя, о задачах тебе не надо знать", - сказал, в частности, Даудов. 3 июня Пригожин заявил, что конфликт с представителями властей Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым. Отказ от личных встреч с кадыровцами для разрешения конфликта Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу Сулима Ямадаева.

4 мая Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 5 мая, после заявления Пригожина, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его "старшим братом".

Рамзан Кадыров рассказал сегодня о причинах конфликта с Пригожиным и звонке основателю ЧВК "Вагнер". Кадыров заявил, что записав заявление в поддержку Пригожина, в котором назвал его "страшим братом" и выразил желание заменить ЧВК "Вагнер" на позициях "искренне считал", что "подставляет плечо". "Но после этого тон Пригожина в наш адрес почему-то сменился, и мы услышали ряд завуалированно враждебных и пренебрежительных заявлений в адрес "Ахмата" и снова в адрес Генштаба и Минобороны", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что пытался связаться с Пригожиным, "чтобы разобраться в причинах такой публичной агрессии в адрес ахматовцев", но звонок остался без ответа. "Поэтому я и заявил впоследствии, что выносить разборки на всеобщее обозрение не будем, вместо этого поговорим по-мужски, лицом к лицу", - заявил Кадыров.

Однако Пригожин снова выступил с ироничным заявлением о том, "что чеченские бойцы в силах освободить только несколько населенных пунктов, но никак не ДНР", подчеркнул Кадыров.

Представителей руководства Чечни могли задеть сказанные 31 мая Пригожиным слова о том, что у "Ахмата" "не стоит задача всю ДНР освободить". Эти слова кадыровцы могли воспринять как намек на их неспособность "освободить ДНР". Что действительно известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Тогда Кадыров позвонил Пригожину вновь. "Позвонил я. Не для разбирательств по телефону, а чтобы спросить, где находится Пригожин и подъехать, поговорить лицом к лицу, без пересказов или испорченного телефона", - заявил он. По его словам, они обсудили необходимость "поставить точку" в вопросе перехода на личности и частную жизнь, и самое главное, в обсуждениях действий российской армии и ее руководства.

По мнению Кадырова, разговор получилось завершить примирением. "Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни "Ахмат", ни "Вагнер" в заявлениях", - написал он.

Кадыров отметил, что как "инициатор разговора", хотел сообщить аудитории, что "недопонимание улажено", "но Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры "Вагнера" уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений", - заявил Кадыров.

Его, в частности возмутило упоминание Пригожина об убийстве Сулима Ямадаева. Он подчеркнул, что "бандитскую "стрелку" Пригожину никто не обещал, не в нашем стиле". "Я готов был выехать или вылететь, чтобы поговорить лицом к лицу. Но в своем очередном заявлении Пригожин умудрился всё это преподнести именно в стиле 90-х и даже провёл параллель с убийством Ямадаева", - заявил глава Чечни, отметив, что "суд по делу Ямадаева давно закончился, виновные отбывают срок".

"Кавказский узел" писал, что бывший командир чеченского батальона "Восток" Сулим Ямадаев после конфликта с Рамзаном Кадыровым уехал в ОАЭ, где был убит в 2009 году. В апреле 2009 года начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

Ранее Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя к министерству обороны. После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.