Пригожин объявил улаженным свой конфликт с кадыровцами

03 июня 2023, 16:48

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Конфликт с представителями властей Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Отказ от личных встреч с кадыровцами для разрешения конфликта Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу Сулима Ямадаева.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он подчеркнул, что Пригожину не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений. "Женя, о задачах тебе не надо знать", - сказал, в частности, Даудов.

Пригожин не должен забывать, "благодаря кому" он владеет частной военной компанией, в которой есть самолёты, вертолёты и другие виды вооружений, подчеркнул Даудов. "Насчёт твоих высказываний, локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и то, что у нас есть, выскажем, если будут другие предложения, то обсудим", — добавил Магомед Даудов.

Евгений Пригожин заявил, что уладил конфликт с руководством Чечни, и в телефонном разговоре с Рамзаном Кадыровым договорился спустить конфликт на тормозах, сообщает сегодня "Коммерсант". Заявление Пригожина обнародовала его пресс-служба в телеграм-канале "Кепка Пригожина", говорится в публикации издания.

Аудиозапись, представленная как "аудиокомментарий Евгения Пригожина", размещена в этом телеграм-канале сегодня. "В настоящий момент конфликт улажен… В тот же день мне позвонил Рамзан, мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем всю эту историю на тормозах", - сказал Пригожин.

Он также прокомментировал сам конфликт. "В чем я вижу суть проблемы? Да, безусловно, высказывания, которые были, они достаточно провокационные. Там было понятно, что пытаются меня задеть и вывести на риторику девяностых - так сказать, на стрелки, "приезжай, поговорим по-мужски". Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго", - заявил он.

На критику со стороны Даудова отреагировали командиры ЧВК "Вагнер", в частности, Дмитрий Уткин. Он в обращении к Магомеду Даудову напомнил, что люди из высшего руководства Чечни во время чеченских кампаний сражались против федеральных сил.

По словам Пригожина, командиров ЧВК «Вагнер» после заявления представителей руководства Чечни "трясло и колбасило", что "очень легко" могло привести к конфликту "любого уровня". "Начиная просто от разборок на месте. И поверьте мне, что при разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы совершенно очевиден, но крови было бы пролито достаточно много", - сказал Евгений Пригожин, подчеркнув, что не критиковал "Ахмат" и никто оскорбительно об "Ахмате" не отзывался.

"Безусловно, если подобные выходки будут продолжаться, то конечно же, ни на какие стрелки я ездить не собираюсь, я наездился на них в 90-е. И глупо будет, если проезжающая мимо "девятка" тонированная откроет очередь, как это было с Ямадаевым и еще с кучей людей, которые погибли в таких ситуациях", - сказал Пригожин.

Экс-командир чеченского батальона "Восток" Сулим Ямадаев после конфликта с Рамзаном Кадыровым уехал в ОАЭ, где был убит в 2009 году. В апреле 2009 года начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

По мнению Евгения Пригожина, конфликт мог быть спровоцирован «какой-то из башен Кремля», потому что незадолго до этого Пригожин обратился в прокуратуру из-за действий Минобороны, говорится в аудиокомментарии.

Адам Делимханов и Магомед Даудов, по состоянию на 16.37 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах заявление Пригожина. Рамзан Кадыров к этому времени также не подтвердил в своем телеграм-канале информацию о прекращении конфликта.

Отметим, представителей руководства Чечни могли задеть сказанные 31 мая Пригожиным слова о том, что у "Ахмата" "не стоит задача всю ДНР освободить". Эти слова кадыровцы могли воспринять как намек на их неспособность "освободить ДНР". Что действительно известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

4 мая Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 5 мая, после заявления Пригожина, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его "старшим братом".

Ранее Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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