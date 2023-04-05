Кадыров рапортовал об отправке новой группы добровольцев на военную операцию

05 апреля 2023, 18:06

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Группа добровольцев после подготовки в Российском университете спецназа вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 29 марта, по его словам, в ее составе 20 "сынов чеченского района".

Из Международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции в Донбассе отправилась очередная группа добровольцев, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, добровольцы приехали "со всех уголков России" и после подготовки в Российском университете спецназа отправились на военную операцию на Украине Численность группы он не назвал.

Как следует из видео, приложенного к публикации, на фоне самолетов выстроились не менее нескольких десятков людей в камуфляжной форме и один из людей в военной форме сообщил, что на военную операцию в составе этой группы отправляются 26 бойцов из Чечни. Еще два добровольца на видеозаписи сообщили, что они родом из Чечни. Два других человека в камуфляже, которые показаны в видеоролике, сообщили, что приехали сюда из Оренбургского края и Москвы.

В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину, сообщила ранее мэрия Грозного.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

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