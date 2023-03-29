Группа добровольцев вылетела в зону военной операции

29 марта 2023, 16:32

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Добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, в том числе 20 уроженцев Чечни, отправились в зону военной операции на Украине, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 23 марта.

Военный самолет с добровольцами, среди которых 20 "сынов чеченского народа", вылетел из аэропорта Грозного в зону военной операции, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

"Многие из добровольцев уже имеют опыт ведения боевых действий. За их плечами неоднократные выезды в Донбасс и на Украину в составе спецназа "Ахмат"", - написал Кадыров.

Как следует из приложенного к публикации видео, на территории аэропорта на фоне самолета выстроилось не менее нескольких десятков людей в военной форме, у части из них на форме были нашивки "Ахмат спецназ". Один из добровольцев сообщил, что он приехал в Чечню из Ставрополя, второй - что он родом из Дагестана.

В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину, сообщила ранее мэрия Грозного.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

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