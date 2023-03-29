Группа добровольцев перед отправкой в зону военной операции. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/3475

29 марта 2023, 16:32

Группа добровольцев вылетела в зону военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, в том числе 20 уроженцев Чечни, отправились в зону военной операции на Украине, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 23 марта.

Военный самолет с добровольцами, среди которых 20 "сынов чеченского народа", вылетел из аэропорта Грозного в зону военной операции, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

"Многие из добровольцев уже имеют опыт ведения боевых действий. За их плечами неоднократные выезды в Донбасс и на Украину в составе спецназа "Ахмат"", - написал Кадыров.

Как следует из приложенного к публикации видео, на территории аэропорта на фоне самолета выстроилось не менее нескольких десятков людей в военной форме, у части из них на форме были нашивки "Ахмат спецназ". Один из добровольцев сообщил, что он приехал в Чечню из Ставрополя, второй - что он родом из Дагестана.

В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину, сообщила ранее мэрия Грозного.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни", "Кадыров предостерег участников спецоперации от жалоб", "Суд в Грозном отправил контрактника в колонию за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 марта 2023, 15:48

  • Один из четверых объявленных в розыск жителей Ингушетии найден мертвым

    Управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева, - по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев  сегодня утром найден мертвым. В сети ранее появились видеозаписи, на которых родные Бокова и Мошхоева заявили об их исчезновении.

29 марта 2023, 15:03

29 марта 2023, 14:12

29 марта 2023, 13:15

  • Имангазали Магомедов сбежал на Украину

    Уроженец Дагестана Имангазали Магомедов после освобождения из колонии столкнулся с давлением силовика и сбежал на Украину, где его поместили в депортационный центр, сообщил сам Магомедов.

29 марта 2023, 12:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи