Кадыров рапортовал об отправке в зону военной операции группы добровольцев

23 марта 2023, 21:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, отчитался сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 14 марта.

Об отправке очередной группы добровольцев на Украину Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, новая группа бойцов, прошедших обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, вылетела из аэропорта Грозного 22 марта. "Отряды спецназа "Ахмат" продолжают еженедельно пополняться" бойцами "со всех уголков России", - добавил Кадыров.

Добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и заместитель главы республиканского правительства Абузайд Висмурадов, сообщил глава Чечни.

Как следует из приложенного к публикации видео, на территории аэропорта на фоне самолета выстроились не менее нескольких десятков людей в военной форме, у части из них на форме были нашивки "Ахмат".

В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину, сообщила ранее мэрия Грозного.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.