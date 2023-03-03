Кремль отреагировал на призыв Кадырова к военному положению

03 марта 2023, 15:05

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Решение о вводе военного положения принимает президент, напомнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни ужесточить режим в некоторых регионах после нападения в Брянской области. Кремль уже второй раз за пять месяцев отреагировал на призыв Рамзана Кадырова ввести военное положение.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Рамзан Кадыров призвал "жестоко разобраться со всеми участниками" нападения в Брянской области и привлечь к ответу их семьи. Следует также, невзирая на наличие рядом гражданских объектов, "разбомбить все точки", которые могут быть связаны с подготовкой нападения, и ввести военное положение "с максимальным уровнем реагирования" в некоторых регионах России, заявил глава Чечни.

2 марта губернатор Брянской области сообщил, что "украинские диверсанты" совершили нападение на местных жителей в селе Любечане близ границы с Украиной. По его словам, нападавшие обстреляли автомобиль, в результате чего один человек погиб и десятилетний ребенок получил ранения. Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области терактом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня прокомментировал предложение Рамзана Кадырова о введении военного положения. "Это прерогатива президента Российской Федерации", - сказал он.

Песков добавил, что какие-либо решения о введении военного положения из-за атаки на Брянскую область не принимались, сообщает ТАСС.

Отметим, что Кадыров не впервые предложил ввести военное положение. Такую идею он озвучил и 1 октября 2022 года после решения Минобороны отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Выступив с критикой Минобороны, глава Чечни предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также применить ядерное оружие.

В оценках действий Минобороны эмоции неуместны, хотя Рамзан Кадыров как глава региона вправе высказывать свое мнение, сказал тогда Дмитрий Песков. Использование ядерного оружия возможно только в соответствии с российской ядерной доктриной, подчеркнул он.

Глава Чечни после начала военной операции на Украине неоднократно критиковал армейских начальников, а также стратегию Минобороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Песков и ранее неоднократно выступал с мягкой критикой в адрес Кадырова. В частности, в январе 2022 года, за месяц до начала военной операции, он отреагировал на заявление Кадырова о том, что на месте президента глава Чечни "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - прокомментировал тогда слова Кадырова Дмитрий Песков.

При этом Рамзан Кадыров публично выступал и с критикой и в адрес самого Пескова. Кадыров – единственный из глав регионов, который решается публично спорить с пресс-секретарем Путина, отметили в марте 2021 года правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко.

В мае 2022 года Дмитрий Песков пояснил, что его взаимная критика в полемике с главой Чечни носит дружеский характер. Рамзан Кадыров подтвердил, что дружит с Песковым, хотя бывают моменты, когда высказывания Пескова ему не нравятся. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сам Кадыров в декабре 2021 года подчеркнул, что не входит в ближний круг президента. "Да, есть у меня связи, но я думаю, что меня терпят и прощают, и поддерживают благодаря дружеским отношениям Ахмата Кадырова и Владимира Путина", - сказал он.

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