Кадыров призвал наказать семьи участников теракта в Брянской области

02 марта 2023, 16:40

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За вооруженный инцидент в Брянской области нужно призвать к ответу родственников участников нападения и, невзирая на наличие рядом гражданских объектов, "разбомбить все точки", которые могут быть связаны с подготовкой инцидента, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "разобраться со всеми участниками" нападения в Брянской области "максимально жёстко и даже жестоко". "Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил сегодня, что "украинские диверсанты" совершили нападение на местных жителей в селе Любечане, расположенном в Климовском районе непосредственно на границе с Украиной. По его словам, украинские силы обстреляли автомобиль, в результате чего один человек погиб, десятилетний ребенок - получил ранения, сообщило ТАСС. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом, говорится в публикации.

Он отметил, что "никаких заигрываний с террористами" быть не должно. "Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты", - подчеркнул он. Это свое предложение он пояснил тем, что участники нападения продемонстрировали свое отношение к беззащитным людям.

Помимо этого Кадыров вновь предложил ввести в некоторых регионах "военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего". "Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности", - отметил он. При этом он сделал оговорку, что решение должно принимать командование. "Это мое мнение, а нашему командованию, конечно, виднее".

Месть родственникам боевиков широко практиковалась в Чечне

Такие методы коллективной ответственности как сжигание домов семей боевиков и критиков властей, захват в заложники родственников, угрозы изгнанием из сел, ранее уже широко практиковались в Чечне.

13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного прошла спецоперация. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились боевики. В перестрелке были убиты четыре предполагаемых боевика, погибли два силовика, один был ранен. После спецоперации были задержаны хозяин дома и две его жены, сообщил местный житель. На допросы, по сведениям от источников в силовых структурах, также доставлялись родственники убитых. "Новая газета" 5 января 2021 года сообщила о смерти троих задержанных после спецоперации. Правозащитники тогда назвали привлечение к коллективной ответственности членов семей боевиков типичным для Чечни.

В декабре 2016 года жители чеченского села Пригородного провели сход с участием помощника главы Чечни, представителей ДУМ и МВД, на котором потребовали выселения из республики родственников Зелимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации нападений на Грозный 17 и 18 декабря. Сход мог быть организован властями, чтобы объяснить негодованием односельчан возможные неправомерные действия в отношении семей боевиков, считает руководитель местной НПО.

После нападения боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года Рамзан Кадыров заявил о введении коллективной ответственности для семей боевиков и обещал выдворять их за пределы республики, а их дома – сносить.

Самое позднее с лета 2008 года, происходило систематическое уничтожение домов родственников боевиков, сопровождаемое публичными призывами со стороны Кадырова и других чиновников к коллективной ответственности семей участников подполья. Новая волна этой практики была инициирована в декабре 2014 года после заявления Кадырова, что родственники боевиков будут выдворяться из республики, а их дома - сноситься. О некоторых случаях внесудебного сноса домов в Чечне «Кавказский узел» рассказывал в справке «Как разрушают дома в Чечне».

После этих слов до 18 декабря 2014 года, в какогда состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, были сожжены 12 домов родственников боевиков. Журналистка Ксения Собчак спросила Путина на персс-конференции, намерен ли он как гарант Конституции "защищать граждан, которые подвергаются досудебным расправам". "Как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Но это не дает права никому, в том числе руководителю Чечни, на досудебные расправы", - заявил тогда Путин. Однако после этого, в декабре 2014 года в республике были разрушены как минимум три дома.

В ноябре 2015 года а общенациональном сходе в Грозном Кадыров вновь сделал заявление об ответственности родителей за действия своих детей в связи с необходимостью противодействовать экстремизму и терроризму.

Брать в заложники родственников — исторически нехарактерная для Кавказа практика, считает президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе в межкавказских отношениях и в особенности у мусульман не наказывали людей за не совершённые ими дела", — пояснил он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Также в Чечне используется и практика отречения родственников от критиков режима, в частности, оппозиционных блогерах.

Практика оказывать давление на родственников применялась и при протестах против мобилизации.

Так, 20 сентября 2022 года, за день до объявления мобилизации, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. Мужей протестовавших женщин глава Чечни предложил отправить на Украину. Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев. 2 октября он сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине.

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