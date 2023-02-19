Кадыров объявил о планах создать военную компанию и конкурировать с Пригожиным

19 февраля 2023, 17:12

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Опыт ЧВК "Вагнер" доказал необходимость в частных военных компаниях, заявил сегодня глава Чечни. Кадыров озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Евгению Пригожину, вместе с которым ранее критиковал Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

О планах конкурировать с Евгением Пригожиным Рамзан Кадыров заявил сегодня в комплиментарной по отношению к Пригожину публикации в своем телеграм-канале. "Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов", - написал он.

"Вагнер" доказал свою эффективность "в военном плане" и "подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК", отметил глава Чечни. "Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - заявил Кадыров.

В Кремле существует группа влияния, которая в публичном пространстве представлена Кадыровым и Пригожиным, рассказал "Кавказскому узлу" в ноябре 2022 года политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин. "Эта публика хотела стать более влиятельной в политическом смысле", - сказал он.

И Кадыров и Пригожин "плывут по течению", отметил тогда же главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. "Пригожин, хотя и близок (к Путину), но знает пределы своих возможностей. Так же, как и Кадыров. Последний понимает, что ситуация может измениться. Например, договорятся о перемирии [на Украине]. Кадыров будет подстраиваться под новую ситуацию", - сказал Малашенко "Кавказскому узлу".

Отметим, о своей возможной отставке Рамзан Кадыров упоминал неоднократно – в частности, 3 сентября 2022 года он заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Однако 6 сентября Кадыров заявил, что разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Он пояснил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России.

26 ноября 2017 года глава Чечни заявил, что готов оставить должность, поскольку "пришло время". "Не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время. Ну и когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. У нас сегодня порядок... Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", - сказал он.

Рамзан Кадыров "перерос" статус главы Чечни, но вопрос о его дальнейшей карьере находится в компетенции президента России, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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