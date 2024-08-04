Кадыров запросил у Минобороны право создавать подразделения

04 августа 2024, 16:57

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В Минобороны направлена просьба разрешить властям Чечни создавать полки и батальоны для отправки в зону военной операции, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции групп бойцов, подготовленных на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. 26 июля Кадыров заявил, что из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе более 18 тысяч добровольцев.

Рамзан Кадыров сообщил в эфире федерального телеканала, что обратился в Минобороны с просьбой предоставить властям Чечни полномочия создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции, сообщает сегодня ТАСС.

Также Кадыров отметил, что Российский университет спецназа "не успевает" готовить добровольцев из-за большого числа желающих. "Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять. Очень много добровольцев", - цитирует главу Чечни агентство.

Напомним, в ноябре 2023 года Кадыров заявил, что в Чечне завершено формирование трех подразделений Минобороны – полков "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня" и батальона имени Шейха Мансура. Также в Чечне создан батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского. 31 декабря 2023 года Кадыров сообщил, что группа бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура завершила обучение в Российском университете спецназа.

Отметим, что данные властей Чечни о числе отправленных на Украину силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом на фоне заявлений о множестве отправленных бойцов с ноября 2022 года Кадыров сопровождает свои отчеты об отправке очередной группы призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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