Кадыров отчитался о подготовке бойцов новых чеченских частей

28 ноября 2023, 09:39

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Бойцы четырех новых подразделений Минобороны и Росгвардии, общей численностью три тысячи человек, готовы выдвинуться из Чечни в зону проведения военной операции на Украине, отчитался глава республики Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Последний раз об отправке такой группы Кадыров отчитался 26 ноября.

В Чечне завершено формирование трех новых батальонов, которые готовы к отправке в зону проведения военной операции на Украине, заявил Рамзан Кадыров.

"Я в этом лично убедился, посетив построение личного состава двух новых полков, подведомственных Минобороны РФ – "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальона имени Шейха Мансура. Здесь также присутствовали бойцы нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии", – написал глава Чечни сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Напомним, Кадыров 24 октября сообщил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 11 ноября он рассказал о первом построении нового батальона. 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Байсангур Беноевский (1794–1861) – чеченский полководец XIX века, один из руководителей восстания в Чечне 1860–1861 годов, участник Кавказской войны, имам Чечни (после сдачи имама Шамиля в плен). Родился в ауле Беной (село в Ножай-Юртовском районе Чечни). Шейх Мансур (1760 – 1794) – военно-политический и религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа. Предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785 – 1791 годов, говорится в академическом издании "Наибы и мудиры Шамиля". На "Кавказским узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Шейха Мансура.

"Кавказский узел" также писал, что 27 октября член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

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