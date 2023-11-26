Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону спецоперации

26 ноября 2023, 03:18

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Новая группа добровольцев со всей России отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине, отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров. Они прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 11 ноября он сообщил, что очередной военный борт с добровольцами вылетел в зону СВО, всего же в Донбасс было отправлено около 15 тысяч добровольцев.

Вечером 25 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался в своем телеграм-канале об отправке в зону проведения специальной военной операции очередного спецборта с добровольцами. По его словам, добровольцы приехали в Грозный "из разных уголков России".

В сообщении отмечается, что добровольцы прошли боевую подготовку в Российском университет спецназа в Гудермесе, в том числе курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневой подготовки. Также Кадыров сообщил, что покупку боевой экипировки и расходы на дорогу взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, что после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

24 октября Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура".11 ноября он сообщил о первом построении нового батальона. 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Так, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

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