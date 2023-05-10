Отношение Кадырова к пленным противоречит кавказским традициям

10 мая 2023, 15:39

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Возвращение вернувшихся из плена военных в зону военной операции и публичные извинения за пленение стали частью акта устрашения чеченских бойцов, отметил правозащитник Оюб Титиев. В исторической традиции на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, указала научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева. Адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей, добавил этнограф, старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Кавказский узел" писал, что 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти чеченских бойцов. При этом Рамзан Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В то же время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы. 8 мая один из пяти чеченских бойцов, вернувшихся из плена, публично принес извинения Рамзану Кадырову за сдачу в плен. По словам бойца, он ждет отправки в зону военной операции на Украине.

Случай с извинениями за плен и заявлением о необходимости "искупить кровью" пленение может рассматриваться как начало ужесточения отношения к сдавшимся в плен чеченским бойцам со стороны руководства республики, считает чеченский правозащитник Оюб Титиев.

"Это не просто отдельный случай, который привлек внимание Кадырова. Это акт устрашения, для того, чтобы ни у кого в дальнейшем не было мысли сдаваться в плен, а иначе может быть хуже. Это вполне может стать правилом для вернувшихся из плена", - сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Понятий "почётный плен" или наоборот "бесславный плен" в исторической традиции не существовало, уверена кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева.

"Пленение случается. В период Кавказской войны сложилась некая практика плена. Горцев из отряда имамата Шамиля при попадании в плен часто отправляли в Сибирь, либо в арестантские роты. Но иногда их обменивали на пленных русских военнопленных", - отметила она.

В качестве примера историк привела пример с пленением горцев после осады Ахульго. "Это было в 1839 году. Тогда генерал Граббе увел в плен гражданских жителей, но были и раненые мюриды, воины Шамиля. Спустя 18 лет Шамилю удалось вернуть часть этих людей. Некоторые их них вернулись в строй. При этом никаких заверений или извинений от них не требовалось. К плену относились как к эпизоду военной судьбы", - рассказала Тахнаева.

Аул Ахульго расположен в Северном Дагестане, он служил укрепленной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской войны. С 13 июня 1839 года горцы во главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду царских войск под командованием генерала Граббе. 22 августа 1839 года царские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе боевых действий, рассказывается в статье об ауле, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла". В 2017 году в Ахульго открылся мемориал, посвященный этим событиям. По мнению историков, мемориал напоминает о вражде, а не о примирении сторон.

Плен как таковой не может быть предметом регулирования каким-то специальным обычаем, подчеркнул этнограф, старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Адаты - это то, что регулирует обычную, повседневную жизнь людей. Плен, как и военные действия в целом это чрезвычайные обстоятельства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что ранее еще один чеченский боец, вернувшийся из плена, вновь отправился в зону военной операции на Украине. 9 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусиханов, который ранее был возвращен из плена и после ранения лечился в Москве. Глава Чечни добавил, что после восстановления Мусиханов намерен вернуться в зону военной операции. Государственный телеканал "Грозный" также посвятил сюжет возвращению Мусиханова, подчеркнув, что Киргиз Мусиханов намерен вернуться на Украину. При этом в телесюжете не было слов самого Мусиханова об этом. Возвращение Мусиханова из украинского плена вызвало повышенный интерес Рамзана Кадырова из-за встречи пленного с Ахмедом Закаевым, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В разговоре с Ахмедом Закаевым Мусиханов утверждал, что в плену с ним обращались хорошо, однако позднее в телесюжете ЧГТРК "Грозный" он сообщил, что над ним в плену издевались. 20 февраля Кадыров объявил, что Мусиханов вновь отправился в зону военной операции и назначен командиром роты спецназа "Ахмат".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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