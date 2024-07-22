Житель Чечни принес публичные извинения за инцидент на пляже Мариуполя

22 июля 2024, 07:18

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Житель Чечни Вахид Ильясов публично извинился за то, что выехал на своем внедорожнике на пляж в Мариуполе, после чего вступил в перепалку с местными жителями. Просмотревшие видео с его извинениями пользователи сети предположили, что Ильясов извинился после оказанного на него давления со стороны властей Чечни.

Видео с извинениями жителя Чечни Вахида Ильясова за то, что он выехал на внедорожнике пляж в Мариуполе, опубликовал 21 июля в своем телеграм-канале командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Я глубоко сожалею о содеянном и приношу извинения, кому доставил неудобства. Хочу отметить, что, как представителю чеченского народа, мне не следовало так делать", – сказал Ильясов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует, чтобы жители республики, а также выходцы из нее, соблюдали закон, культуру и обычаи тех стран и регионов, в которых они находятся, добавил Вахидов. Он подчеркнул, что приносит извинения за свой поступок и раскаивается в нем на фоне того, что бойцы из Чечни принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Это видео в телеграм-канале Апти Алаудинова, на который подписаны почти 133 тысячи пользователей, на 07.15 мск 22 июля набрало около 29,1 тысячи просмотров и 348 комментариев. Часть их авторов высказала мнение, что Ильясов принес извинения в результате давления.

"А что, пока не напугали героя, он сам не понял, что сделал плохо?" – задался вопросом Станислав.

"Ну, думаю разговор серьезный был с ним", – считает Aleksandr Kstati.

"Согласна. Прямо чувствуется, что с ним поговорили "по душам". Не думаю, что раскаялся, но извинился – это да. Даже понятно, кто поговорил с ним", – заявила Светлана Дьячкова.

"Прижучили. Вряд ли это искренне, но Ок", – написала Екатерина Веда.

Извинениям Вахида Ильясова предшествовала критика в его адрес со стороны Апти Алаудинова. 18 июля командир спецназа "Ахмат" в своем телеграм-канале заявил, что просмотрел видео с инцидентом на пляже в Мариуполе, и что поведение Ильясова не соответствует проводимой Рамзаном Кадыровым политике и концепции развития.

Видео, на котором показано, как Вахид Ильясов припарковал свой внедорожник на пляже в Мариуполе, опубликовано 21 июля на YouTube-канале "ЧП Чечня". На кадрах показан пляж и стоящий на песке внедорожник. Несколько людей, в том числе один мужчина и несколько женщин, требуют от Ильясова, чтобы он убрал машину с пляжа и поставил ее на парковке, как это сделали другие водители.

"Попробуй меня заставить", – сказал Ильясов в ответ на требование одного из отдыхающих.

На 07.15 мск 22 июля это видео на YouTube-канале "ЧП Чечня", на который подписаны около 166 тысяч пользователей, набрало около 28 тысяч просмотров и 720 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала Вахида Ильясова.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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