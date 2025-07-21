Алаудинов потребовал ужесточить статью об экстремизме

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Наказание за разжигание межнациональной розни необходимо ужесточить, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после конфликта с блогером Максом Дивничем. Боец, заявлявший о принадлежности к "Ахмату" после драки в Луганске, отправлен, по его словам, на "передовые позиции".

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске.

Дивнич опубликовал в своем Telegrram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат". На одном из опубликованных видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат".

Военнослужащий чеченского происхождения Алихан Берсаев, который участвовал в драке у бассейна в Луганске, "отправлен на передовые позиции", а второй участник конфликта Макс Дивнич "также должен быть наказан", заявил Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, Дивнич пытается спекулировать на вопросах межнациональной розни. Глава "Ахмата" призвал ужесточить наказание за разжигание вражды по национальному признаку.

"В нашей стране за межнациональный, либо межконфессиональный конфликт, я считаю, должна быть очень жесткая мера наказания. Поэтому я надеюсь, что и руководство страны, и наши представители органов всех ветвей власти сделают весь максимум для того, чтобы в нашей стране не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве", - цитирует его слова РИА "Новости".

Алаудинов подчеркнул, что "ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности". Он добавил, что "страна находится в состоянии войны с внешним врагом", а "дестабилизация ситуации изнутри" путем разжигания межнациональной ненависти может привести к необратимым последствиям.

Статья 282 УК России, под которую подпадает разжигание межнациональной вражды, предусматривает сейчас от трех до шести лет лишения свободы.

В своем Telegram-канале Алаудинов сегодня сделал несколько перепостов публикаций в свою поддержку. Так, командир одного из батальонов "Ахмата", известный под позывным "Шрам", заявил, что Дивнич когда-то "решил хайпануть на "православном патриотизме" и с тех пор "занимается разжиганием межнациональной розни" и "подрывом обороноспособности страны".

"Тем самым этот персонаж работает на развал многонациональной России (...) Нам хотелось бы, чтобы компетентные органы дали правовую оценку деятельности этого гражданина", - говорится в публикации.

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