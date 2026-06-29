Житель Дагестана осужден за захват заложниц в магазине

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Южный окружной военный приговорил к 10 годам колонии Гашима Кардашова, который в августе 2025 года захватил в заложники бывшую супругу и ее сестру в одном из магазинов Дагестана.

По версии следствия, причиной преступления стал имущественный спор. Кардашов пытался принудить представителей власти к действиям в свою пользу из-за несогласия с судебным решением о выселении.

8 августа 2025 года Кардашов, имея при себе двуствольное огнестрельное оружие, зашел в помещение магазина в Дагестане, где нанес своей бывшей супруге не менее трех ударов прикладом ружья по голове и туловищу, а её сестре - множественные удары прикладом ружья по различным частям тела, сообщает сегодня пресс-служба суда на странице во "ВКонтакте".

Также Кардашов поочередно наставлял ружье на жену и ее сестру, закрыл входные двери на ключ, и запретил им выходить из помещения. Далее подсудимый позвонил на номер экстренной службы спасения "112" и сообщил дежурному оператору о захвате заложников. Также он сообщил о том, что он вооружен, и в качестве условия освобождения потребовал прибытия прокурора и главы Дагестана.

После прибытия силовиков Кардашов подтвердил требования и, несмотря на требование сдаться, добровольно преступные действия не прекратил и заложников не освободил. По итогам проведения силовой операции заложники были освобождены.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным в захвате заложников 1 и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лети в тюрьме.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Кардашова поступило на рассмотрение 21 апреля, и сегодня был вынесен приговор.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к девяти годам колонии 54-летнего жителя Владикавказа Гаврила Золоева, признав его виновным в захвате заложников в местном магазине, в том числе беременной женщины и детей.