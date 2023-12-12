Учительница в школьном классе. Фото: mahachkala.net.ru

12 декабря 2023, 12:24

Власти Дагестана признали проблему с задержкой зарплаты учителям

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Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов дал указание местным властям до 13 декабря погасить долг по зарплате перед педагогами. Ранее на невыплату заработной платы пожаловались учителя Гумбетовского, Гунибского, Новолакского и Хасавюртовского районов.

Как сообщал "Кавказский узел", педагоги в Дагестане периодически жалуются на проблему с выплатой зарплаты. 25 января дагестанские педагоги назвали эту проблему системной. Так, 31 января учителя школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов дал указание, чтобы до среды была выплачена зарплата всем учителям, работающим в муниципальных учебных заведениях республики.

"В течение двух дней муниципалитеты должны денежные средства перечислить на карточки работников. В среду все работники системы образования должны получить свою зарплату. Вопрос находится на контроле у главы республики Сергея Алимовича Меликова", – привела 11 декабря его слова "Дагестанская правда".

Учителя Гумбетовского, Гунибского, Новолакского и Хасавюртовского районов, а также Махачкалы, пожаловались, что им не выдали зарплату за ноябрь, передал 7 декабря телеграм-канала "Спросите у Расула", который ведет блогер Расул Асад.

Финансовое управление Новолакского района заявило, что все учителя района получили зарплату в конце ноября на лицевые счета, сказано в другом сообщении, опубликованном в телеграм-канале 8 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что 26 мая Генпрокуратура отчиталась о результатах проверок, которые были проведены после жалоб педагогов из Левашинского района. Ведомство отметило, что более полумиллиарда рублей недополучили школьные учителя в Дагестане из-за несвоевременных заявок чиновников. Все деньги учителям были выплачены, более 50 чиновников привлечены к ответственности.

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Примечание:

"Средняя зарплата в регионах СКФО превысила 42 тысячи рублей", "Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".

Автор: "Кавказский узел"

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