Дагестанские педагоги назвали задержку зарплат системной проблемой

25 января 2023, 18:25

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Педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплат. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, рассказали учителя. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

Сообщение от учителей школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана об удержаниях с зарплаты поступило поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 января."В Бабаюртовском районе селение Уцмиюрт задержка заработной платы. И с сентября месяца, мы не знаем, какая заработная плата полагается нам, так как каждый месяц идёт удержание. И директор, и завуч нам не могут адекватно объяснить, почему и зачем удерживают. С сентября месяца до декабря с нашей зарплаты удерживали от 1500 до 4000 рублей. Во всех районах Дагестана были премии учителям, только в нашем районе не дали, а наоборот, удержали 17% заработной платы за декабрь. В декабре сказали, что зачислят в январе, но потом стали нам грубить и сказали "не ждите этих денег, отстаньте от нас!"", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Авторы обращения попросили корреспондента "Кавказского узла" не называть их имен и должностей, опасаясь репрессивных мер со стороны руководства школы и управления образования района.

Один из педагогов рассказал, что в школе села Уцмиюрт работают около 60 учителей и персонала, учатся более 800 учащихся."С декабря с зарплаты идут непонятные удержания, нет премий и выплат положенных по закону надбавок", - рассказал педагог.

Другой учитель проинформировал, что подобная ситуация наблюдается во всех школах Бабаюртовского района."Мы второй месяц не получаем стимулирующих надбавок, с зарплаты удерживают деньги непонятно за что", - рассказал учитель, добавив, что без премий и дополнительных выплат зарплата составляла около 27 тысяч рублей.

Подобная ситуация с задержкой зарплаты и удержаниями наблюдается и в других районах Дагестана. Учитель из Сергокалинского района на условиях анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с декабря не получает зарплату вообще.

Педагог школы в Буйнакском районе рассказал, что с прошлого года не выплачиваются премии и стимулирующие выплаты.

В Telegram-каналах регулярно публикуются жалобы учителей на задержки зарплаты и стимулирующих выплат."Стимулирующие выплаты не получали и в Докузпаринском районе", - приводятся выдержки из обращений в публикации от 24 января в Telegram-канале "Спросите у Расула".

Аналогичные жалобы и у педагогов из других районов. "В Хивском районе тоже больше года не получают стимулирующие выплаты", - указано в другом обращении. "В Гергебильском районе учителя не получили зарплату за декабрь, стимулирующие тоже, сказали, добавили к зарплате. Как добавили, сколько - непонятно. Если разбираются, то пусть разбираются везде, а то выборочно проверяют. В прошлом году такая же ситуация была с зарплатой, до каких пор будут издеваться над учителями", - приводятся слова учителей.

"С начала учебного года и по сей день стимулирующие выплаты учителям в Цунтинском районе не выплачивают, ссылаются на то, что после повышения зарплаты педагогам стимулирующую часть полностью убрали", - говорится в одном из обращений в Telegram-канале "Черновика".

Минобрнауки Дагестана приступило к проверке сообщений о невыплате зарплаты. "В связи с поступившей информацией о невыплате в некоторых муниципалитетах заработной платы педагогам министерством образования и науки Дагестана сформирована рабочая группа. Выясняются обстоятельства невыплаты. В настоящее время идёт проверка в Гунибском районе и Бежтинском участке", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства от 23 января.

Отвечая на комментарии пользователей, представитель ведомства указал, что все средства, предусмотренные в бюджетом на 2022 год, доведены до муниципальных образований в полном объёме. "Заработная плата направляется одной суммой без деления на базовую и стимулирующую часть. В настоящее время в Минобрнауки РД сформирована рабочая группа, которая будет с выездом на места осуществлять проверку указанных фактов. При ущемлении прав учителей в конкретном учебном заведении, вы можете обратиться в Трудовую инспекцию", - говорится в публикации.

Государственная инспекция труда в Дагестане проводит проверку информации о невыплате заработной платы учителям."Направлены официальные запросы во все районы и города республики. По получаемой информации инициировано проведение контрольно-надзорных мероприятий, материал направлен на согласование в прокуратуру Дагестана", – сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Проверки информации СМИ о невыплате заработной платы учителям республики проводит и управление Следкома по Дагестану."По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициированы процессуальные проверки в Левашинском, Хунзахском, Сергокалинском, Гунибском, Дербентском и Ботлихском районах республики, направленные на выяснение причин и обстоятельств указанных событий. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

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