Учителя назвали причины нехватки преподавательских кадров в Дагестане

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Дагестанские педагоги посетовали на небольшие зарплаты и необходимость работать на 1,5–2 ставки. По мнению члена движения «Город наш» Арсена Магомедова, оплата учителей привязана к низкому уровню зарплаты в республике.

Как писал «Кавказский узел», в 2024 году школы Махачкалы столкнулись с массовым увольнением учителей. В заявлениях они ссылались на низкую зарплату. Преподаватели жаловались на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки.

22 апреля под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки состоялось совещание, посвященное проблемным вопросам в сфере образования, сообщалось на сайте полпредства. На совещании отмечалось, что острейшей проблемой в регионах является нехватка педагогических работников. Без учета совместительства реальный дефицит кадров в Дагестане составляет более 1500 человек. Одной из основных причин дефицита педагогов остается невысокий уровень их заработной платы, считает Чайка.

Учитель одной из махачкалинских школ Аминат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что оклад учителя без категории составляет от 15 до 20 тысяч рублей, а педагог со стажем получает в среднем около 30 тысяч рублей. «Учителя вынуждены работать на 1,5–2 ставки, это около 40 часов в неделю. Никаких льгот у педагогов нет, даже скидок на проезд в общественном транспорте. Мне, чтобы добраться до школы, надо делать пересадку. В итоге на проезд в день уходит 128 рублей, в месяц около 3 тысяч», - говорит учитель.

Педагог из Махачкалы Ибрагим рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что базовая ставка учителя без категории составляет в зависимости от стажа 16–19 тыс. рублей. «Существуют доплаты за категорию – 10-15 процентов к окладу, за классное руководство - 3–5 тысяч рублей в месяц. Для учителей сельских школ существуют надбавки в размере до 30% от оклада за работу в горных районах, но даже с ними зарплата редко превышает 30 тысяч рублей, из-за чего учителя часто увольняются», - отметил он.

«В основном, учителей готовит Дагестанский педагогический университет. Не секрет, что туда поступают те, кто с низкими баллами ЕГЭ не смог попасть в другие вузы. Кроме низкой зарплаты, проблема еще в том, что педагоги тратят до трети рабочего времени на заполнение разных отчетов, онлайн-дневников, единой образовательной платформы, изготовлению наглядных пособий», - говорит учитель каспийской школы Марьям.

Махачкалинка Патимат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что уволилась из школы несколько лет назад, из-за низкой зарплаты и большой загруженности. «У меня сестра преподает русский язык в школе Каспийске, при средней нагрузке получает около 15 тысяч рублей, почти столько же как технический персонал. Чтобы получать 35-40 тысяч, нужно брать совместительство, а это около 40 часов в неделю», - сказала она.

«Моя тетя в Сулейман-Стальском районе совмещает математику и физику», - рассказала жительница Дагестана Земфира,

В Дагестане для поддержки педагогов работает программа "Земский учитель", рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минобрнауки республики. «Программа предусматривает выплату педагогам в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, для учителей, работающих в сельской местности, в том числе по программе "Земский учитель", предусматривается надбавка в размере 25% к заработной плате, учителям, имеющим нагрузку не менее 0,75 от ставки, компенсация оплаты коммунальных услуг. Всего с 2019 года по данной программе было трудоустроено 420 учителей. В 2025 году по данной программе планируется направить на работу в сельские школы 10 педагогов, в 2024 году только 2 человека изъявили такое желание», - отметил источник в министерстве.

Член движения «Город наш» Арсен Магомедов опубликовал 23 апреля в своем телеграм-канале пост «Почему в Дагестане не хватает учителей?», где кроме низких зарплат отметил другой аспект этой проблемы.

Как уточнил Магомедов, согласно майским указам президента РФ, средняя зарплата педагогов в регионе должна быть не ниже средней по экономике. «В Дагестане средняя зарплата за 2023 год составила всего 31,1 тыс. руб., что ставит регион в конец рейтинга субъектов РФ по доходам в малых и средних населенных пунктах… Важно понимать: средняя зарплата по региону рассчитывается только на основе официальных («белых») зарплат. А поскольку в Дагестане большинство работает неофициально/полуофициально (кроме бюджетников и сотрудников крупных компаний), наши учителя получают одни из самых низких зарплат в стране. Вывод: дети страдают из-за уклонения от налогов», - написал Арсен Магомедов.

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