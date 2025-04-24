RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:56, 24 апреля 2025

Учителя назвали причины нехватки преподавательских кадров в Дагестане

Учитель в школе. Фото: mahachkala.net.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанские педагоги посетовали на небольшие зарплаты и необходимость работать на 1,5–2 ставки. По мнению члена движения «Город наш» Арсена Магомедова, оплата учителей привязана к низкому уровню зарплаты в республике.

Как писал «Кавказский узел», в 2024 году школы Махачкалы столкнулись с массовым увольнением учителей. В заявлениях они ссылались на низкую зарплату. Преподаватели жаловались на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки.

22 апреля под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки состоялось совещание, посвященное проблемным вопросам в сфере образования, сообщалось на сайте полпредства. На совещании отмечалось, что острейшей проблемой в регионах является нехватка педагогических работников. Без учета совместительства реальный дефицит кадров в Дагестане составляет более 1500 человек. Одной из основных причин дефицита педагогов остается невысокий уровень их заработной платы, считает Чайка.

Учитель одной из махачкалинских школ Аминат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что оклад учителя без категории составляет от 15 до 20 тысяч рублей, а педагог со стажем получает в среднем около 30 тысяч рублей. «Учителя вынуждены работать на 1,5–2 ставки, это около 40 часов в неделю. Никаких льгот у педагогов нет, даже скидок на проезд в общественном транспорте. Мне, чтобы добраться до школы, надо делать пересадку. В итоге на проезд в день уходит 128 рублей, в месяц около 3 тысяч», - говорит учитель.

Педагог из Махачкалы Ибрагим рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что базовая ставка учителя без категории составляет в зависимости от стажа 16–19 тыс. рублей. «Существуют доплаты за категорию – 10-15 процентов к окладу, за классное руководство - 3–5 тысяч рублей в месяц. Для учителей сельских школ существуют надбавки в размере до 30% от оклада за работу в горных районах, но даже с ними зарплата редко превышает 30 тысяч рублей, из-за чего учителя часто увольняются», - отметил он.

«В основном, учителей готовит Дагестанский педагогический университет. Не секрет, что туда поступают те, кто с низкими баллами ЕГЭ не смог попасть в другие вузы. Кроме низкой зарплаты, проблема еще в том, что педагоги тратят до трети рабочего времени на заполнение разных отчетов, онлайн-дневников, единой образовательной платформы, изготовлению наглядных пособий», - говорит учитель каспийской школы Марьям.

Махачкалинка Патимат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что уволилась из школы несколько лет назад, из-за низкой зарплаты и большой загруженности. «У меня сестра преподает русский язык в школе Каспийске, при средней нагрузке получает около 15 тысяч рублей, почти столько же как технический персонал. Чтобы получать 35-40 тысяч, нужно брать совместительство, а это около 40 часов в неделю», - сказала она.

«Моя тетя в Сулейман-Стальском районе совмещает математику и физику», - рассказала жительница Дагестана Земфира,

В Дагестане для поддержки педагогов работает программа "Земский учитель", рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минобрнауки республики. «Программа предусматривает выплату педагогам в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, для учителей, работающих в сельской местности, в том числе по программе "Земский учитель", предусматривается надбавка в размере 25% к заработной плате, учителям, имеющим нагрузку не менее 0,75 от ставки, компенсация оплаты коммунальных услуг. Всего с 2019 года по данной программе было трудоустроено 420 учителей. В 2025 году по данной программе планируется направить на работу в сельские школы 10 педагогов, в 2024 году только 2 человека изъявили такое желание», - отметил источник в министерстве.

Член движения «Город наш» Арсен Магомедов опубликовал 23 апреля в своем телеграм-канале пост «Почему в Дагестане не хватает учителей?», где кроме низких зарплат отметил другой аспект этой проблемы.

Как уточнил Магомедов, согласно майским указам президента РФ, средняя зарплата педагогов в регионе должна быть не ниже средней по экономике. «В Дагестане средняя зарплата за 2023 год составила всего 31,1 тыс. руб., что ставит регион в конец рейтинга субъектов РФ по доходам в малых и средних населенных пунктах… Важно понимать: средняя зарплата по региону рассчитывается только на основе официальных («белых») зарплат. А поскольку в Дагестане большинство работает неофициально/полуофициально (кроме бюджетников и сотрудников крупных компаний), наши учителя получают одни из самых низких зарплат в стране. Вывод: дети страдают из-за уклонения от налогов», - написал Арсен Магомедов

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:38, 24 апреля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
03:40, 24 апреля 2025
Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой
02:40, 24 апреля 2025
Двое военных из Краснодара убиты на Украине
00:43, 24 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома
16:55, 23 апреля 2025
Два бойца из Калмыкии убиты на Украине
13:58, 23 апреля 2025
3
 Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы
Все события дня
Новости
Женщины в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
20:15, 24 апреля 2025
Кассационный суд отменил решение о компенсации активисткам центра "Марем"
На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
15:20, 24 апреля 2025
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане
Сотрудник правоохранительных органов. Фото: http://nac.gov.ru
13:47, 24 апреля 2025
Следствие отчиталось о предотвращении теракта в Дербенте
Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
12:49, 24 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300
10:52, 24 апреля 2025
Два мобилизованных из Дагестана убиты в военной операции
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
24 апреля 2025, 15:20
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане

Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
24 апреля 2025, 12:49
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300

Факельное шествие в Ереване. Фото: Нарек Алексанян https://hetq.am
23 апреля 2025, 18:52
Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше