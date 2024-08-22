Школы Махачкалы столкнулись с массовым увольнением учителей

22 августа 2024, 10:30

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В одной из школ Махачкалы уволилось 10 учителей, в заявлениях они ссылаются низкую зарплату. Аналогичная проблема возникла в других учебных заведениях города. Преподаватели жалуются на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки. У педагогов резко выросла нагрузка, а стимулирующие выплаты не доходят до школ, указал блогер Расул Асад. Уволившихся преподавателей поддержал активист Зияутдин Увайсов.

Как информировал "Кавказский узел", педагоги в Дагестане неоднократно жаловались на плохие условия труда и низкие зарплаты. В частности, 21 января суд обязал администрацию школы в селе Цнал Хивского района погасить долг по зарплате перед педагогами после того, как они обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав.

В Дагестане педагоги регулярно жалуются на проблему с выплатой им зарплаты. В частности, 26 мая 2023 года прокуратура отчиталась, что более полумиллиарда рублей недополучили школьные учителя в Дагестане из-за несвоевременных заявок чиновников.

В Махачкале в одной из местных школ уволились 10 учителей, они пожаловались на низкие зарплаты, передало 21 августа в своем телеграм-канале "Новое дело".

Издание опубликовало фотографии трех заявлений на увольнение от педагогов. "Ставка учителя высшей категории ниже МРОТ, и я не хочу работать на такую зарплату", – указал в своем заявлении учитель математики, педагог высшей категории, почетный работник образования России.

По данным источника, в школах Махачкалы идет массовое увольнение квалифицированных учителей, вместо которых приходится набирать специалистов, не имеющих опыта. Педагоги жалуются на рост цен и на то, что они не имеют льгот, в том числе на проезд в общественном транспорте.

Этот пост в телеграм-канале "Нового дела", на который подписаны более 12,4 тысячи пользователей, на 10.30 мск 22 августа набрал около 39,9 тысячи просмотров и 128 комментариев.

"Педагогов, как самых ненужных, скинули со счетов. Что учителя, что воспитатели в детсадах. Там тоже такая же ситуация. Нехватка педагогов. Не идут из-за низких зарплат", – отметил пользователь Salii.

"Скоро некому будет работать в школах", – считает Пазилат Хайчалаева.

"Это происходит во многих школах города, низкая зарплата и несоответствие требований этим зарплатам. Выживание, а не жизнь", – написал пользователь DM.

"Это говорит о снижении качества образования в Дагестане, которое и без того низкое на фоне других субъектов России", – считает Современник.

"Учителей определенно стоит ценить. Они играют ключевую роль в формировании будущего поколений, передавая знания, навыки и жизненные ценности. Учителя не только обучают, но и вдохновляют, поддерживают и помогают детям развиваться, как личностям. Их труд часто воспринимается как само собой разумеющееся, но на самом деле это серьезная ответственность и большая нагрузка. Таким образом, ценить учителей – значит признавать их вклад в наше общество и будущее", – подчеркнула Fatima.

"Лучшие кадры в столице обречены на выживание собственными силами. Помимо низкой зарплаты их ещё ждёт нищенская пенсия", – заявила Марина Трегубова.

Увольнения педагогов в Махачкале прокомментировал в своем телеграм-канале активист Зияутдин Увайсов. "Совершенно правильная логика – если условия труда не нравятся, надо увольняться. Работу сейчас найти не сложно. А за копейки выполнять прихоть чиновников не надо. Когда все уйдут с работы только тогда начнут думать, как наводить порядок. А пока худо-бедно работают за копейки ничего не поменяется", – считает он.

"За последние 3 года в школах Дагестана сократили 3000 штатных единиц, особенно административного персонала. Освободившиеся средства направили на стимулирующие выплаты учителям. Но получилось так, что сокращенные завучи в сговоре с директорами отобрали часы у рядовых учителей и являясь членами комиссии по распределению стимулирующего фонда пишут себе высокие баллы, тем самым восполняют свои финансовые потери", – написал в своем телеграм-канале блогер Расул Асад.

Информацию об увольнении учителей прокомментировала администрация школы №14 Махачкалы. "В связи с распространившейся в социальных сетях информацией о массовых увольнениях учителей 14-й школы из-за низкой зарплаты, сообщаем, что эти сведения не соответствуют действительности", – заявило 21 августа руководство учебного заведения в его телеграм-канале.

На самом деле несколько учителей перешли в другие школы, расположенные ближе к их месту жительства, воспользовавшись открывшимися вакансиями. Также несколько педагогов уволились по причине достижения пенсионного возраста, одна из педагогов перешла в сферу услуг, а несколько человек – по состоянию здоровья, сказано в сообщении.

Средняя заработная плата педагога в школе с учетом компенсационных и стимулирующих выплат составляет 38 132 рубля, добавила администрация.

На 10.30 мск на сайте Минобрнауки Дагестана, а также в его телеграм-канале, нет комментариев относительно информации о массовых увольнениях педагогов в Махачкале.

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