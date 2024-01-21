Педагоги в Дагестане пожаловались на нарушение трудовых прав

21 января 2024, 07:23

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Суд обязал администрацию школы в селе Цнал Хивского района погасить долг по зарплате перед педагогами после того, как они обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав, отчиталось ведомство. Жители Дагестана, комментируя этот случай в соцсети, потребовали уволить директора школы.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане педагоги регулярно жалуются на проблему с выплатой им зарплат. В частности, 26 мая 2023 года прокуратура отчиталась, что более полумиллиарда рублей недополучили школьные учителя в Дагестане из-за несвоевременных заявок чиновников.

По данным прокуратуры Дагестана, сотрудники прокуратуры Хивского района провели проверку по жалобам учителей школы в селе Цнал на нарушение их трудовых прав.

"Директором школы в нарушение требований закона и решений комиссии школы по распределению стимулирующих выплат 18 педагогам выплаты стимулирующего характера не произведены", – привело 20 января РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Директор школы был привлечен к ответственности за невыплату зарплаты учителям, но не принял мер, чтобы исправить ситуацию. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обязать его выплатить педагогам причитающиеся выплаты, а также компенсацию за их задержку. Суд удовлетворил эти требования прокуратуры."Стимулирующие выплаты всем педагогам произведены в полном объеме вместе с процентами на общую сумму свыше 180 тысяч рублей", – уточнила пресс-служба.

Пост о том, что учителям в Хивском районе не платили стимулирующие выплаты, был опубликован 20 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 59 тысяч пользователей. На 07.00 мск 21 января эта запись набрала 25 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев.

"Через прокуратуру зарплату выдают", – сыронизировал Расул Устарханов.

"Интересно, почему не уволили?" – поинтересовался Нуретдин Меджидов. "Почему не уволили с должности?" – спросил также Ибрагим Нуралиев.

"Ибрагим, уволить не могут по весьма уважительной причине, всем хорошо известной", – ответил ему Валид Наджафов.

"Наверное, чей-то родственник. Кого-то из депутатов или силовой машины. Поэтому ему на всех все равно", – считает Ахмед Абакаргаджиев.

"Таких убирать надо сразу, когда же такое закончится?" – написала Эльвира Красавина.

"Тоже самое – не дали медикам ЦГБ", – пожаловался пользователь Lei Mamina.

"Если не дали, то пишите коллективную жалобу в прокуратуру", – посоветовал Артур Салманов.

Напомним, в январе 2023 года педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

7 декабря 2023 года стало известно, что учителя Гумбетовского, Гунибского, Новолакского и Хасавюртовского районов, а также Махачкалы, пожаловались, что им не выдали зарплату за ноябрь. 12 декабря 2023 года премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов дал указание местным властям погасить долг по зарплате перед педагогами.

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