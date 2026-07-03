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16:19, 3 июля 2026

Защита Керимли назвала необоснованным отказ суда рассмотреть жалобу на условия содержания

Али Керимли. Фото: https://musavat.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли ухудшилось из-за помех сну. Защита подала жалобу на условия содержания, в том числе ограничение звонков и доступа к информации, но суд не стал рассматривать ее.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его советника - члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 16 июня в апелляционном суде Керимли заявил об ограничении его прав на телефонные разговоры.  Председателю партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли ограничен доступ к информации – у него в камере отключен телевизор, нет радио, ему не передают газет, также его лишили права на звонки, заявили его соратники 26 июня .

По словам соратников, с новым давлением Керимли столкнулся после публикации 10 июня телеканалом France24 его письменного интервью. В нем Керимли утверждает, что его преследуют из-за многолетней оппозиционной деятельности "против режима Алиева", и он считает себя "узником совести". Керимли также выражает опасения за свою жизнь в заключении, ссылаясь на случаи смерти других политзаключенных, и допускает возможность политического убийства, если с ним что-то случится.

Из-за длительного нарушения сна в СИЗО СГБ Азербайджана Керимли в результате действий его психически нездорового соседа по камере, у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья, заявила пресс-служба ПНФА.

 «Из камеры, где содержится Али Керимли все еще не перевели в другое место психически нездорового заключенного. Этот человек по ночам совершает зикр, произносит религиозные лозунги,  его поведение нарушает сон Али Керимли. Перманентная бессонница приводит уже к ослаблению его здоровья, иммунитета», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель ПНФА.

По его словам,  Керимли  продолжают также ограничивать возможности для телефонных звонков.

«В последние недели, Керимли вообще не мог звонить домой. Накануне ему дали такую возможность, но звонок трижды прерывался. В итоге из положенных 15 минут, Керимли смог поговорить всего на 4 минуты. Али Керимли в СИЗО дали понять, что он может говорить только в определенных рамках и только в таком случае может рассчитывать на полноценное  использование права на телефонные разговоры. Однако Али  Керимли не принял такого условия. Он успел сообщить семье, что никогда не примет условий самоцензуры, иначе его политическая борьба оказалась бы бессмысленной и он вообще не  оказался бы в заключении. Поэтому его разговор прерывали”, - далее сказал функционер ПНФА.

По его словам, адвокаты Керимли подали в Сабаильский районный суд жалобу на нарушение его прав на телефонные разговоры, получение прессы, содержание его в условиях нарушения его покоя.

"Однако суд не принял жалобу адвокатов", - отметил представитель ПНФА.

Один из адвокатов Керимли подтвердил корреспонденту “Кавказского узла” что жалоба на условия содержания Керимли не была принята к рассмотрению судом.

“Мы обратились в суд в порядке судебного надзора с жалобой на условия содержания Керимли. Однако суд необоснованно отказал в рассмотрении жалобы. Теперь мы подадим апелляцию”, - сказал адвокат. 

Получить комментарии в СГБ Азербайджана не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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