Разгар туристического сезона осложнил проблему с очередями на АЗС юга России

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Поток туристов, направляющихся на машинах в разгар сезона к Черному морю, усилил проблему с очередями на заправках юга России. В Астрахани на фоне панических настроений стоимость поездок на такси выросла вдвое.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в Краснодарском крае топливо продавали на 48% АЗС, был ограничен и ассортимент видов топлива, а также продолжали действовать лимиты. На долгое ожидание в очередях пожаловались жители Ростова-на-Дону и Северной Осетии.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Ажиотаж на заправках напомнил о панике во время пандемии

На утро 6 июля в Краснодаре работают 48 АЗС, сообщил в своем телеграм-канале МЦУ Краснодар.

55 заправок города приостановили продажу топлива, еще 11 остаются закрытыми на ремонт, пояснили сегодня Юга.ру.

В Краснодарском крае часть АЗС по-прежнему закрыта, а на тех, которые работают, действуют ограничения на отпуск топлива в одни руки – не более 20-30 литров. В Геленджике работают восемь заправок, в Новороссийске – 17, в Сочи работает 50 АЗС, из них шесть – это газовые. Ряд АЗС отпускает горючее только по топливным картам. В Анапе открыты 26 АЗС, на девяти из которых бензин отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. В Туапсинском округе горючее есть на 15 АЗС, в Ейске – на четырех, в Темрюкском районе работают 22 заправки, сообщил сегодня "Блокнот Краснодар".

Водители из Новороссийска рассказали в соцсетях о правилах для стоящих в очереди на АЗС. Автомобилисты просят водителей, стоящих в очереди на бензин, а не дожидающихся своего сигнала светофора, включать аварийную сигнализацию. Это поможет избежать путаницы, и к затору не будут пристраиваться другие участники дорожного движения. Также стоящих в пробке за бензином просят максимально прижиматься к тротуару, чтобы освободить движение для других водителей, сообщила сегодня "Живая Кубань".

Водители из Ростовской области отметили, что очереди на отдельных заправках региона напоминают панику вокруг продуктов питания в ковидные времена. Очереди на АЗС остаются основной проблемой для автомобилистов, при этом они уточнили, что проблем с наличием бензина нет. Одной из причин больших очередей на ростовских АЗС является разгар сезона отпусков – Черное море особенно популярное направление для туристов, и водители, следующие по трассе М-4 "Дон" через Ростовскую область, сталкиваются с длинными очередями на АЗС, сообщил сегодня Donday.ru.

В другой публикации издание отметило, что цены на бензин в Ростове-на-Дону достигли 149 рублей.

В первые недели пандемии весной 2020 года на фоне новостей о введении ограничений жители регионов юга России начали массово скупать гречку, рис, макароны, сахар, муку и консервы, а также средства гигиены и бытовую химию. Повышенный спрос привел к нехватке некоторых товаров в магазинах Ростовской области, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей. Несмотря на перебои с наличием отдельных товаров, власти и предприниматели неоднократно заявляли, что дефицита продукции нет, а проблемы связаны исключительно с ажиотажным спросом.

Цены на такси в Астрахани выросли вдвое

В городе разброс цен на АИ-95 составляет 80 рублей. Так, на заправках "Газпромнефть" и "Роснефть" АИ-95 стоит около 71-74 рублей за литр. На "Экон Ойл" – 88,49 рубля. А на Teboil стоимость того же бензина составляет 149 рублей, отметило сегодня ростовское издание "Городской репортер".

В Волгограде также остается актуальной проблема с очередями на заправки. Вечером 5 июля местная жительница сфотографировала 300-метровую очередь на АЗС Teboil на Спартановке, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград".

"Минут 40 у меня заняло дождаться и заправиться. Очередь активно двигалась, 92-го там не было, остальное есть. Льют по 20 литров", – привело издание слова одного из водителей.

По словам местных автомобилистов, топливо есть не на всех заправках, и чтобы отыскать те АЗС, где оно имеется в наличии, приходится прилагать усилия, сказано в публикации.

На фоне проблемы с топливом в Астрахани цены на такси выросли вдвое. Ранее добраться из одной точки города в другую можно было за 300-400 рублей, а теперь та же поездка обходится в 600-800 рублей, отметило издание "PRO Астрахань".

Причиной могут быть перебои на некоторых АЗС. В Астрахани в очередях на заправках скапливается около 10-15 машин, а на некоторых АЗС бензин вообще отсутствует. При этом власти очереди на АЗС объяснили сезонным ростом спроса – сельхозработы и наплыв туристов, сказано в публикации.

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