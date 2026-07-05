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23:58, 5 июля 2026

Длинные очереди выстроились на заправках юга России в выходной день

Очередь на заправке. Скриншот фото телеканал "Краснодар" https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2026/07/05/elektronnuyu-ochered-mogut-vnedrit-na-azs-novorossiyska/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае в муниципалитетах, которые назвали число открытых и закрытых заправок, сегодня топливо продавали на 48% АЗС, ограничен и ассортимент видов топлива, а также продолжают действовать лимиты. В Новороссийске власти предложили ввести электронные очереди. На долгое ожидание в очередях пожаловались жители Ростова-на-Дону и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел",  в городах черноморского побережья Краснодарского края сложилась тяжелая ситуация с доступностью бензина. Местные жители сообщили об очередях и продаже топлива по блату. В Краснодарском крае запаса топлива достаточно, а ажиотаж на заправках необоснованный, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, указали, что проблема с длинными очередями на АЗС в регионе остается нерешенной.

Власти Кубани сообщали, что регионе работает лишь часть АЗС. На заправках "по решению собственников" ограничена продажа горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона.

На Кубани сохраняется острая ситуация с заправками

Муниципальный центр управления Краснодара утром сообщал, что в городе  работают 48 АЗС.  АИ-92 есть на 33 АЗС, АИ-95 — на 30,  АИ-100 — на 7 АЗС,  ДТ — на 38 АЗС. "На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. Ещё 55 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт/ребрендинг", - проинформировали власти.

По состоянию на 21:00 5 июля в Новороссийске отпускают топливо 10 АЗС, сообщила администрация горда. "По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60 литров на один автомобиль. АИ-100 нет в наличии на АЗС, АИ-95 – есть на 6 АЗС, АИ-92 – есть на 7 АЗС, ДТ – есть на 10 АЗС", указан в сообщении администрации Града в Telegram-канале. При этом три заправки — две в Цемдолине и одна на Сухумском шоссе — отпускают топливо только по топливным картам. «Ещё 23 АЗС временно не отпускает топливо», — сообщили власти города.

Обстановка с заправками в Новороссийске на 23.59 мск 05.07.26. Скриншот с сайта https://gdebenz.ru/.По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 23.59 мск сегодня, на большинстве АЗС Новороссийска бензина нет. Пользователи сервиса указали, что в городе топливо есть на АЗС "Роснефть" на Мысхакскм шоссе и на улице Ж/д петля. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Администрация Геленджика на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сегодня отчиталась, что работают 8 заправок. «По решению собственников введено ограничение: топливо отпускается исключительно в топливные баки в объеме 20/30/50 литров на автомобиль. АИ-100 — в наличии на 1 АЗС, АИ-95 — в наличии на 3 АЗС, АИ-92 — в наличии на 3 АЗС, дизельное топливо (ДТ) — в наличии на 5 АЗС", - говорится в сообщении. Общее число АЗС вв Геленджике не указано, ранее власти сообщали, что всего в городе 13 АЗС. При этом четыре станции  отпускают только дизельное топливо.

Власти Новороссийска предложили ввести электронную очередь, чтобы сократить живые очереди к АЗС. По состоянию на 21:00 5 июля в Новороссийске отпускают топливо 10 АЗС, 23 временно не работают. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60 литров на один автомобиль. АИ-100 нет в наличии на АЗС, АИ-95 – есть на 6 АЗС, АИ-92 – есть на 7 АЗС, ДТ – есть на 10 АЗС.При этом три из работающих АЗС  топливо отпускают по топливным картам, говорится в Telegram-канале администрации города.

В  Армавире по состоянию на 5 июля работают 28 АЗС. АИ-95 в наличии на 23 АЗС,  АИ-92 – на 20 АЗС, ДТ – на 26 АЗС. Отпуск топлива осуществляется исключительно в топливные баки транспортных средств с ограничением в один автомобиль. На 18 АЗС отпускают горючее через топливные карты, где приоритетное обслуживание происходит для транспорта экстренных служб, организаций здравоохранения, ЖКХ и пассажирских перевозчиков.

В Новокубанском районе  действуют 16 АЗС. На восьми из них  по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только в баки и с лимитом на одну машину. АИ-95 продается – на 5 АЗС,  АИ-92 – на 5 АЗС,  ДТ – на 11 АЗС. Пять станций сейчас временно не ведут отпуск топлива, сообщила администрация района в своем Telegram-канале.

В Успенском районе работали шесть АЗС, две из них отпускали бензин только по топливным картам, еще три заправки закрыты,  сообщила администрация района в своем Telegram-канале.

Мэрия Анапы рапортовала сегодня, что работают 24 АЗС.  На 9 АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 12 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92, 95 и ДТ – по 30 литров на 6 АЗС; 92, 95 – по 40 литров на 3 АЗС; ДТ – по 50 литров на 3 АЗС; ДТ – по 60 литров на 4 АЗС; ДТ – по 100 литров на 1 АЗС). На всех АЗС ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости.  АИ-92 есть на 13 АЗС,  АИ-95 – на 12 АЗС,  АИ-100 – временно в наличии нет.  ДТ отпускают на 15 АЗС, проинформировала мэрия.

Таким образом, по тем городам и районам Краснодарского края, где приведено количество работающих и закрытых заправок, были открыты 88 из 182 АЗС, что составляет лишь чуть более 48% работающих АЗС.

Ситуация на заправке в Анапе привела к конфликту

Жительница Анапы Ирада, мать ребенка-инвалида, пожаловалась, что их отказались заправить на Владимирской улице, пишет «Осторожно, новости». По словам Ирады, АЗС была полупустая, люди заправлялись по топливным картам. У женщины не сработала оплата через приложение, поэтому она подошла на кассу. Сотрудница АЗС заявила, что без топливной карты она не будет обслуживать Ираду. В ответ на это она объяснила, что машина зарегистрирована в реестре для инвалидов и, по закону, им должны заправить бак. Работница заправки в грубой форме выгнала Ираду, утверждает женщина. 

«Пока мы стояли у кассы, закончился бензин. Они закрыли заправку и сказали, что обслуживать не будут», — рассказала Ирада.

Она сообщила, что вызвала полицию, но сотрудников пришлось долго ждать, а когда женщина попыталась объяснить ситуацию, полицейский сказал, что «никого же не убили» и спросил, зачем было его вызывать, добавила Ирада. Женщина направила жалобу в Генпрокуратуру, чтобы провели проверку заправки, говорится в сообщении.

Проблемы с заправкой испытывают и жители других регионов

В Северной Осетии на 25 автозаправках доступны все марки бензина и дизельное топливо, сообщили в МинЖКХ республики. Еще 47 АЗС продолжают работу, однако в наличии есть лишь 2–3 вида топлива из четырех. При этом 30 небольших заправок временно закрыты, проинформировало ведомство.

Жительница Северной Осетии пожаловалась, что бензин на заправках не доливают, хотя пришлось отстоять длинную очередь, а заправить можно только 30 литров. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Осетия».

Длинные очереди выстроились и в Ростове-на-Дону.

Власти в Ростове-на-Дону не информируют  наличии бензина. Donday пишет, что в центре города бесполезно искать заправку с топливом, сложно приобрести бензин и в Пролетарском районе. На заправке на Шолохова очередь растянулась на несколько километров. 

Автоинструктор в Ростове-на-Дону объехал полгорода в поисках бензина без очереди. Мужчина заснял на видео очереди на АЗС у Пролетарского кладбища (полкилометра) и на Стачки (два километра), а также огромную вереницу машин у старого аэропорта. Свободную заправку с нужным бензином он нашел только в Чалтыре ( в 20 километрах от города), пишет "Блокнот Ростов".

"Даже скорая стоит в очереди!!! Какой кошмар!", - возмутилась в комментариях Олька.

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Автор: "Кавказский узел"

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