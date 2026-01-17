Жители Котово пожаловались на отсутствие газа в морозы

В райцентре Котово Волгоградской области в сильные морозы в микрорайонах отключили подачу газа, особенно острая проблема у жителей частного сектора, дома которых отапливаются котлами.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением и отоплением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. Так, в ночь на 1 января 2026 года в райцентре вновь отключали подачу воды, теплоснабжение и мобильную связь.

Вечером (с 16.00 мск) 17 января котовчане стали сообщать об отключении газоснабжения и существенном снижении давлении газа, поступающего в их квартиры. Большое количество жалоб корреспондент "Кавказского узла" получил от жителей микрорайона Серино (улицы Бауманская, Мира, Мичурина, Ангарская, Зеленая, Верхняя, частично на Шевченко). В квартирах котовчан газоснабжение либо совсем пропало, либо давление газа снижено настолько, что "колонки отключаются". На улице Свердлова "пропало тепло" в квартирах "по неизвестной причине".

Андрей Ханбеков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что родители его жены проживают на улице Свердлова. Они пожаловались на холодные батареи после полудня. В квартире, по словам пенсионеров, температура воздуха снизилась за три часа до 17 градусов. Электрообогреватель у них сломан.

"Если к утру отопление не включат, придется их "эвакуировать" к нам в Камышин. Оба инвалиды. В холоде им существовать никак нельзя. Сейчас мороз в Котово на улице - градусов 20 точно. Что там на теплосетях произошло, непонятно", - возмутился Андрей.

Андрей Иванов рассказал, что его теща также проживает на улице Свердлова, но у нее в квартире тепло. В доме же самого Иванова, который живет в Серино в частном секторе, нет газа.

"Днем давление (газа) стало падать. К вечеру газ совсем пропал. Понятно, котел не работает. Тепла нету. Включили два обогревателя - один в зале, другой - спальне у детей. Пока тепло в доме держим. Готовим на электроплитке. Есть электрочайник. Спасаемся. Жена звонила в диспетчерскую. Ей сказали, что аварийка выехала. Ищут причину исчезновения газа. Может, кто врезку неудачно сделал. Но это мое предположение", - сказал Андрей корреспонденту "Кавказского узла".

Цвет горящего газа странный, неестественный. На улице мороз крепкий. Не будет газа - те, у кого котлы, начнут замерзать к утру

Елена Пономарева, проживающая на улице Мира, также сообщила о проблемах с газоснабжением их дома.

"Газ вроде есть. Но давление низкое. Цвет горящего газа странный, неестественный. На улице мороз крепкий. Не будет газа - те, у кого котлы, начнут замерзать к утру. Мы пока спасаемся электрообогревателями. А если электричество отключат, как уже недавно у нас было - что делать?" - возмутилась женщина. Позже Елена сообщила, что газ стал поступать в квартиры котовчан. Так, к 18.00 мск газоснабжение было восстановлено в домах на улице Бауманской.

"Надо как-то предупреждать граждан, чтобы не забывали закрывать краны газа на плитах. А то газ пойдет, а конфорки открыты - может взрыв произойти", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Газа нет. Тепла нет. Обогревателя электрического у меня тоже нет.

Пенсионер, представившийся Иваном Григорьевичем, живет один в квартире в микрорайоне Серино. Его дети проживают в Волгограде.

"Я с трудом передвигаюсь. Дома холодно. Вот валенки надел. Газа нет. Тепла нет. Обогревателя электрического у меня тоже нет. За ним в гараж надо идти. А тут мороз на улице такой, что хороший хозяин собаку не выпустит. Сижу, телевизор смотрю. Терплю. У нас Котово - прямо город коммунальных катаклизмов. То свет вырубят, то без воды сидим. Теперь вот газ", - возмутился пенсионер.

Котовчане также пожаловались на массовые отключения стационарного и мобильного интернета. Жильцы улиц ВЛКСМ, Победы, Свердлова, Чернышевского, Разина сообщают об огромных "трехметровых" сосульках, свисающих с крыш многоквартирных домов. Также поступают жалобы котовчан на то, что коммунальные службы не чистят улицы от снега после сильного снегопада.

"Длительная непоставка газоснабжения потребителям в зимнее время, особенно во время сильных холодов, может повлечь за собой серьезные последствия для виновных ответственных лиц, так как в данном случае речь может идти о безопасности населения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. При этом он сослался на положения федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" (от 31.03.1999 № 69-ФЗ).

Ответственность виновных лиц может быть разной - от уголовной по статьям о самоуправстве, злоупотреблениях или халатности до административного наказания, например, за нарушения закона о конкуренции и прочее.

"Виды наказаний будет определять следователь или прокурор, если дело дойдет до серьезного расследования. Впрочем, в вопросах газоснабжения очень редко отключения приводят к подобным расследованиям. В основном инциденты быстро ликвидируются аварийно-ремонтными бригадами", - пояснил юрист.

Сергей Иващенко назвал три возможных причины отключения газоснабжения - большие долги за предоставление услуги, неправильная эксплуатация газового оборудования и собственно аварии и поломки газового оборудования.

"В случае с Котово сегодня причина отключения, скорее всего, авария. Если ее быстро не ликвидируют и третья часть города замерзнет с серьезными для населения последствиями, советую пострадавшим потребителям обратиться сначала с жалобами в прокуратуру и в администрацию города. Если прокурорская проверка и ответы чиновников жалобщиков не устроят, то предлагаю им идти в районный суд с исковыми документами. К искам надо прилагать копии договоров с газоснабжающей организацией, квитанций оплаты за газ, уведомлений об отключении газа, актов сверки и ответов на жалобы в надзорные органы и в городскую администрацию", - посоветовал пострадавшим горожанам Сергей Иващенко.

"Впрочем, думаю, что проблема с газоснабжением в Котово будет устранена в короткие сроки", - предположил юрист.

Диспетчер газоснабжающей организации в Котово сообщила потребителям, что аварийная бригада выехала и проводит работы по восстановлению газоснабжения. Газ начал поступать в дома котовчан.