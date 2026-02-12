Суд на Кубани отказался взять под стражу дольщицу Соболеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд оставил в силе домашний арест Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля суд отказался принять экспертизу разговоров Соболевой и помощника застройщика, в которой утверждается, что признаков угроз, вымогательства или шантажа со стороны дольщицы не было.

Жительница Сочи обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. В конце января Соболева впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности, ее защита обвинила суд в предвзятости.

11 февраля Краснодарский краевой суд рассмотрел две апелляционные жалобы сторон по уголовному делу против дольщицы ЖК «Курортный» в Сочи Аллы Соболевой. Одна из них было подана адвокатом застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева, требовавшего требованием заменить домашний арест Соболевой на заключение под стражу.

По мнению Нунаева, действия Соболевой выражаются в «травле потерпевшего», нарушении запретов суда, публикации материалов, якобы порочащих его честь и достоинство, в социальных сетях и СМИ. В жалобе, в частности, были упомянуты «действия по давлению на свидетелей через мобильную связь». Однако суд эту жалобу отклонил.

Вторая кассация была подана адвокатом Ярославом Вагабовым, представлявшим интересы Соболевой: он просил смягчить меру пресечения или ограничить её условия для исполнения своей подзащитной родительских обязанностей. Эта жалоба была также оставлена без удовлетворения. Защита Соболевой намерена обжаловать домашний арест в кассационном порядке.

Представитель канцелярии по уголовным делам Краснодарского краевого суда подтвердил, что решение от 3 октября 2025 года, которым Соболева была освобождена из содержания под стражей и переведена под домашний арест, оставлено в силе.

Отметим, что сама подсудимая участвовала по конференцсвязи, Нунаев в зал суда не явился.

По мнению адвоката, знакомого с делом Соболевой, практика требования ареста до вынесения приговора «вызывает серьёзные вопросы о пропорциональности меры пресечения». «Мы видим ситуацию, когда мать 10-летнего ребёнка может быть изолирована от общества на длительный срок до вынесения приговора, что осложняет реализацию её родительских обязанностей», – отметил юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Напомним, Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. В частности, проверяющие выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

