Главная   /   Лента новостей
14:55, 11 февраля 2026

Человек погиб в результате стрельбы у техникума в Анапе

Задержание подозреваемого в стрельбе у техникума в Анапе. 11 февраля 2026 г. Скриншот видео Телеграм-канал Baza

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ранения получили три человека. Стрелявшим оказался студент, он задержан.

Как писал "Кавказский узел", националистический характер убийства 10-летнего уроженца Таджикистана в подмосковной школе показал провал национальной политики в России. "Русская община" осудила случившееся, но вклад подобных пабликов том, что они годами прививали исламофобию как норму, указали пользователи дагестанских и чеченских telegram-каналов.

Погиб охранник техникума в Анапе, который не дал нападавшему зайти в здание. "Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум", - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Ранения получили три человека после стрельбы возлетехник в Анапе, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Огонь открыл один из студентов, он задержан, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на МВД. Задержанный учился на автомеханика, пишет телеграм-канал Mash. Стрелок 2008 года рождения, при себе у него была разгрузка с патронами, отмечает издание Baza.

По словам учащихся техникума, они обратили внимание на раздавшиеся на улице крики и увидели в окне бегущих людей. Понимая, что они в опасности, студенты немедленно забаррикадировались, пишет издание. 

Напомним, что 8 февраля суд в Баку заключил под стражу десятиклассника, открывшего в лицее стрельбу из отцовского ружья. Послеоперационное состояние раненной подростком учительницы врачи назвали стабильным. Инцидент произошел 6 февраля на территории лицея в Бинагадинском районе. По версии следствия, ученик десятого класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу.

Показать больше