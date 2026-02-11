Итог рассмотрения жалобы на управляющую компанию разочаровал сочинцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалоба жильцов многоквартирного дома в Сочи на управляющую компанию прошла несколько инстанций, но в результате надзорные органы посоветовали собственникам жилья обращаться в суд. Жильцы сочли реакцию ведомств недостаточной.

Собственники квартир в доме по улице Лесной, 25 в Адлерском районе Сочи систематически находили неточности в отчетах управляющей компании ООО «УК „Доверие“», которая обслуживала дом до 30 сентября 2024 года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома, экономист по образованию Марина Кузнецова.

"Мы ежегодно проверяли годовые отчёты и каждый раз находили ошибки, где компания занижала остаток наших денег. Иногда речь шла о десятках тысяч рублей. Чтобы добиться исправлений, приходилось буквально добиваться приёма в управляющей компании и получения какого-то ответа-отписки. На это уходило почти по году", - сказала она, отметив, что именно это и стало причиной отказа от услуг этой компании.

По словам Кузнецовой, при проверке отчетов за 2021-2022 годы выяснилось, что расходы были завышены почти на 132 тысячи рублей. После корректировки отрицательный баланс сменился положительным.

"Недовольны все. Но люди неграмотны экономически, не имеют времени добиваться, писать жалобы", - сказала она.

Собственник другой квартиры, бухгалтер по образованию Андрей Мельников, утверждает, что в отчётах за 2022-2023 годы управляющая компания смешала целевые средства с деньгами на содержание дома.

"Целевые деньги - это не общий счёт. Их нельзя учитывать вместе с обычными платежами. Но в отчётах они были сведены в одну сумму, и в итоге получалось, что одни статьи расходов фактически покрывались за счёт других", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Платят завышенные суммы, а надлежащих услуг не получают

Мужчина отметил, что неспециалисту в области экономики сложно заметить нарушение. «Надо обладать определенным набором знаний. В нашем доме так совпало, что нас несколько специалистов-экономистов, и мы видим [нарушения]. Поэтому мы и решили разобраться, где наши деньги. Жильцы других домов не готовы тратить свое свободное время на подсчеты, хотя все понимают, что платят завышенные суммы, а надлежащих услуг не получают», - сказал Мельников.

Отдельные вопросы вызвали целевые средства на ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, добавила экономист по образованию Елена Сафонова.

По ее словам, в 2022 году собственникам было начислено почти 318 тысяч рублей, однако акты выполненных работ закрыли лишь на сумму около 278 тысяч. «Оставшиеся почти 40 тысяч рублей должны храниться отдельно и использоваться только по решению общего собрания. Но управляющая компания так и не объяснила, где эти деньги и будут ли они переданы новой УК», - сказала Сафонова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам владельцев квартир, кульминацией конфликта стал годовой отчёт за 2024 год, который не был размещён в системе ГИС ЖКХ и не был предоставлен по запросам собственников.

Получается, что мы платили деньги, но не имеем права знать, куда они ушли

«Нам отказали даже в возможности ознакомиться с отчётом. Его нет ни в системе, ни у председателя совета дома. Получается, что мы платили деньги, но не имеем права знать, куда они ушли», - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Ольга Тихонова.

Другая собственница Ольга Ерофеева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что как лидер домкома «никаких отчетов от УК «Доверие» не получала» и поэтому предложила жильцам сменить управляющую компанию.

Однако в ответе управляющей компании, подписанном генеральным директором Александром Бугриевым, указано, что «отчёт за 9 месяцев 2024 года был передан председателю совета дома, а также заявлено, что после расторжения договора компания считает возможным прекратить переписку с собственниками по данным вопросам».

После отказов со стороны управляющей компании жильцы обратились в прокуратуру Сочи. Зампрокурора города перенаправила жалобу в прокуратуру Адлерского района. В свою очередь зампрокурора Адлерского района перенаправил обращение в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края, указав заявителям, что органы прокуратуры «не подменяют иные государственные органы».

Краевая ГЖИ в ответе, полученном жильцами 10 февраля 2026 года, подтвердила, что ООО «УК „Доверие“» не разместило отчет о выполнении договора управления за 2024 год в ГИС ЖКХ, что является нарушением законодательства. Также ГЖИ сообщила «о подготовке предостережения» в адрес УК. Было ли оно направлено, в ответе не сообщается (копии перечисленных документов имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Также инспекторы указали, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью управляющих компаний не входит в их полномочия, а проверка отчетности относится к компетенции совета дома. В случае «возможного нецелевого расходования средств собственникам рекомендовано обращаться в полицию или суд».

Ни один орган не берёт на себя реальную ответственность

Андрей Мельников раскритиковал позицию ведомств. "С нами устроили пинг-понг. Прокуратура пинает в ГЖИ, ГЖИ дает пасс к совету дома, в полицию и в суд. Хотя и у ГЖИ и у прокуратуры есть полномочия, которых у нас нет. Но ни один орган не берёт на себя реальную ответственность", - посетовал он.

Ответ Госжилинспекции стал не решением проблемы, а подтверждением того, что в сфере ЖКХ реальные права граждан остаются без действенной защиты, согласилась Марина Кузнецова. Она добавила, что совет дома намерен составить новое обращение в прокуратуру в связи с тем, что ГЖИ не использует свои полномочия по проверке финансовой отчетности управляющих компаний.

Ситуацию прокомментировал независимый юрист в сфере ЖКХ Илья Попов. «Это типичная картина для Сочи. Надзорные органы фиксируют нарушения, но ограничиваются формальными мерами, которые вообще никак не влияют на недобросовестные компании. Ссылки на отсутствие полномочий выглядят удобным способом не разбираться, куда ушли деньги собственников», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, управляющие компании нередко банкротят свои юрлица, создают новые и продолжают работать, не отчитываясь за накопленные средства жильцов на их счетах, а добиться возврата средств или ответственности крайне сложно.

"В Сочи был профессор Кулаков, который свою жизнь посвятил борьбе с [одним из поставщиков услуг ЖКХ], доказывая завышенность цен на неоказываемые услуги. Профессор экономики не смог доказать ни суду, ни прокуратуре, ни полиции, что в самом теплом городе страны, Сочи, цены на теплоносители не могут быть выше цен в самых холодных регионах РФ. Кулаков умер, но люди продолжают безуспешно бороться с «ветряными мельницами ЖКХ»", - сказал он.