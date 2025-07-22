Жители Сочи подали коллективное обращение к прокурору из-за завышения платы за ЖКХ

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Муниципальное предприятие «Сочи Тепло Энерго» много лет выставляет счета за несуществующее отопление подъездов, заявили сочинцы в заявлении прокурору города. Они потребовали вернуть уплаченные излишки за отопление подъездов, в которых нет радиаторов и принять в эксплуатацию общедомовые счетчики.

Как писал "Кавказский узел", муниципальное предприятие в Сочи требует от жильцов домов оплату за отопление подъездов, в которых нет радиаторов, а суды игнорируют очевидные факты, пожаловались горожане.

Более двухсот жильцов многоквартирных домов Сочи, построенных в 60-70 х годах XX века, подали сегодня коллективное заявление старшему советнику юстиции, прокурору города Вячеславу Овечкину (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Жители просят признать незаконным начисление муниципальным предприятием МУП «Сочи Тепло Энерго» (СТЭ) платы за отопление мест общего пользования (МОП), в домах, где "нет ни единого радиатора", а сами МОП имеют открытые, неизолированные от внешней среды, пространства подъездов. Они поясняют, что ввиду теплого климата, подъезды большинства сочинских домов при планировании и строительстве носили открытый, декоративный характер и служили украшением, а не изоляцией от холода с целью отопления.

Авторы обращения требуют "провести прокурорскую проверку и вынести представление об устранении нарушений; обязать МУП СТЭ принять в эксплуатацию установленные общедомовые тепловые счётчики; прекратить взимать плату за отопление подъездов и лестничных клеток, изначально проектировавшихся как неотапливаемые; пересчитать начисления за три года и вернуть излишне уплаченные суммы; привлечь должностных лиц предприятия к ответственности, в том числе по признакам мошенничества".

В основном суды становятся на сторону муниципального предприятия, а правоохранители отказываются вникать в коррупционные схемы массового и многолетнего обмана потребителей

"Война" по поводу завышения платежей длится уже много лет, но ранее жильцы писали письма в МУП СТЭ или прокурору и так же боролся в судах сам за себя. Ранее суд в Хосте отказался взыскивать с 95-летней Веры Васильевой пеню по оплате горячей воды и отопления, которую ей начислило муниципальное предприятие. Пенсионерка добилась перерасчета платы за срок, когда фактически отопления не было

Но такой успех фактически исключение, чем правило. "В основном суды становятся на сторону муниципального предприятия, а правоохранители отказываются вникать в коррупционные схемы массового и многолетнего обмана потребителей", - говорит юрист Елена Диденко, которая представляет интересы ряда жителей в их борьбе против завышения тарифов. МУП СТЭ. Она отмечает, что действия МУП СТЭ нарушают закон, и особенно это наглядно на фоне постоянного и необоснованного ничем повышения тарифов на услуги ЖКХ, когда такие услуги становятся просто не по карману местным жителям.

Сотрудник МУП «Теплоэнерго», который не представился, пояснил корреспонденту, что ему известно о жалобах потребителей тепловой энергии про неотапливаемые подъезды. Он уверен, что позиция МУП СТЭ правомерна, так как тепловая энергия поступает в дома по централизованным сетям теплоснабжения для обогрева жилых помещений. Трубы, которые подходят к квартирам, проходят через подъезды в виде стояков и поэтому начисление за общие домовые расходы правомерно. Как такие начисления возможны без общедомовых счетчиков и почему они не установлены до сих пор, представитель МУП СТЭ ответить затруднился.

Он так же отметил, что тарифы на услуги МУП СТЭ, действительно, повысились с 1 июля и с 1 августа жители всех домов получат обновленные квитанции по новым тарифам.

ООО «Домоуправление Светлана», УК «Управа», УК «Ареда» подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что жильцы домов, которые находятся в них в управлении получают от них квитанции за содержание, где так же указаны общедомовые нужды (ОДН). При этом люди не хотят платить за то, что не потребляют, так как мест, где бы были установлены радиаторы отопления или использовалась вода, просто нет.

"Отсутствие общедомовых счетчиков, которые обязаны устанавливать МУП СТЭ, создают впечатление, что люди платят дважды: и нам, и ресурсной организации», - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" директор ООО «Управа» Дмитрий Чернов, в управлении которого находится около полусотни домов в центральном районе Сочи

Люди платят не только по необоснованно завышенным тарифам, но и дважды, потому что в системе ЖКХ царит хаос и н прозрачность и существуют реально черные дыры, уверен активист Сергей Доценко.

По его словам, проверить, нет ли двойной оплаты на самом деле, фактически невозможно. Для этого необходимо запросить у УК расшифровку "Содержания жилья" — сколько из этой суммы уходит на ресурсы. Запросить у ресурсоснабжающей организации копию прямого договора и увидеть, какие объёмы и суммы они выставляют. Но они их просто не предоставляют, ссылаясь на то что у них их нет. Сравнить объёмы потребления по общедомовому счётчику и сумме индивидуальных — так можно увидеть, сколько списывается на содержание общего имущества. Но из -а отсутствия счетчиков это невозможно.

"Нас словно выживают из собственного города, используя экономическое, ничем не оправданное давление. Мало того, что взимают плату за не оказываемые услуги, они еще взвинчивают тарифы», - говорит Наталья, подписавшая коллективное заявление. «В нашем доме на Макаренко подъезды имеют открытые конструкции снизу доверху, батарей там никогда не было. Но в платёжке за июнь мне выставили дополнительные 450 рублей, так называемые СОИ за отопление. Это половина всей моей коммуналки за однушку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Им выгоднее считать по нормативу с повышающим коэффициентом. За июнь начислили 0,11 Гкал на подъезд — откуда взялась тепловая энергия в +28 °C

Мы установили счётчик за свой счёт, СТЭ два года отказывается его принимать, говорит Аслан, отец троих детей. "Им выгоднее считать по нормативу с повышающим коэффициентом. За июнь начислили 0,11 Гкал на подъезд — откуда взялась тепловая энергия в +28 °C", - задается он риторическим вопросом.

"Каждый месяц плачу почти 600 рублей за несуществующее отопление лестничной клетки. В управляющей компании только разводят руками: “Это ресурсники прислали”", - рассказала пенсионерка Галина.

Екатерина, также подписавшая заявление, утверждает, что «отказ СТЭ принимать приборы учёта — сознательный саботаж». "Чем дольше нет счётчика, тем дольше предприятие умножает нам тариф на придуманный объём. Люди уже готовят иски о защите прав неопределённого круга лиц, но зная наши суды, где сильный всегда прав, то поход туда многие оценивают бесперспективным", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Елена Диденко подчеркнула что позиция коллективных заявителей «полностью соотносится с действующим правом". "Статья 544 ГК РФ обязывает оплачивать «фактически принятое» количество энергии; пункт 42 Правил № 354 (редакция 2025 года) прямо устанавливает нулевой норматив, если в МОП отсутствуют отопительные приборы; постановление КС РФ № 16‑П/2021 исключило из расчёта отопления долю МОП при отсутствии теплоисточников. Если в подъездах нет радиаторов, взимание платы — это неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ) и создание искусственной задолженности с пенями", — пояснила юрист.

При крупном ущербе подобные действия могут квалифицироваться как мошенничество в сфере ЖКХ (часть 4 статьи 159 УК РФ), подчеркнула она. "Прокурор вправе обратиться в суд и потребовать перерасчёта за всех жильцов города — это классический случай защиты прав неопределённого круга лиц", - рассказала юрист. Она считает, что важно создать прецедент: если прокуратура признает начисления незаконными, в выигрыше окажутся тысячи семей.

Юрист также добавила, что обоснование повышения тарифа обязательно. "Экономическая обоснованность —это императивное требование. Согласно статьям 10 и 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» закреплено, что любой тариф должен быть рассчитан по утверждённым методикам и опубликован вместе с расчётами и пояснениями. Процедура регулирования и форма решения согласно пунктам 28, 31 и 49 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, прямо требуют, чтобы приказ регионального органа регулирования содержал «основные расчётные показатели» и «мотивированное обоснование» либо чтобы эти материалы были размещены одновременно с приказом на официальном сайте органа. С 1 апреля 2023 г. действует Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 № 110. Согласно подп. «в» п. 7 приложения к нему орган регулирования обязан опубликовать не позднее 5 дней после издания приказа: сам приказ; экспертное заключение и основные расчёты, подтверждающие величину тарифа. Если расчёты/пояснительная записка отсутствуют в тексте приказа и не размещены публично, регулятор нарушил обязательный порядок, а приказ считается принятым с процедурным дефектом и пользователи могут потребовать его отмены», - пояснила она.

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