Сочинцы пожаловались на счета за отсутствующее отопление

15 декабря 2023, 11:17

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Муниципальное предприятие в Сочи требует от жильцов домов оплату за отопление подъездов, в которых нет радиаторов, а суды игнорируют очевидные факты, пожаловались горожане.

Сообщение о том, что с жителей Сочи "снимают оплату за отопление в местах общего пользования, в которых никогда не было радиаторов", поступило 2 декабря на смс-сервис "Кавказского узла". "А администрация Сочи не реагирует на жалобы", - указала автор сообщения.

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Автор обращения, юрист из Сочи Елена Диденко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что несколько лет безуспешно борется с практикой, по которой МУП СТЭ (Теплоэнерго) присылает ей и ее соседям требования на оплату услуг, которые не оказывает, а когда люди отказываются платить, организация обращается в суды, которые всегда занимают ее сторону и принудительно снимают деньги со счетов в банке.

По словам Елены Диденко, она и сама подавала иски в суд на эту организацию, но судьи "совершенно не принимают во внимание никакие доводы". По ее мнению, это проблема всего Сочи, поскольку МУП СТЭ "является монополистом в городе".

"Я юрист с многолетней практикой, но в суде получить ответ на вопрос "почему делаются начисления за неоказываемые услуги?" невозможно. Представители МУП СТЭ ответов просто не дают ни устно, ни письменно. Я поэтому и стала судиться, как и другие жители Сочи, что МУП СТЭ не отвечает на заявления в нарушении ФЗ-59 об обращении граждан. Но и суд в данном случае эту проблему не решает и на вопросы заявителей не отвечает. С точки зрения закона и здравого смысла, прежде чем выставлять счета, любой поставщик - ресурсно-снабжающая организация (РСО) - обязан обосновать потребителю сумму счета. В обосновании должны быть конкретные цифры: площадь отапливаемого жилого помещения и площадь помещений общего пользования, долю из которых должен оплатить собственник, согласно своей жилой площади, а также тариф, установленный краевой организацией и размещенный на официальном сайте департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края. Более того, в распоряжении РСО должна быть документация на многоквартирные дома, в которой указаны все отопительные приборы учета, установленные в доме... В суде эти вопросы обоснования даже не возникают, потому и множатся неправосудные решения", - сказала Елена Диденко.

Директор ООО "Управа" Дмитрий Чернов рассказал, что его компания, обслуживающая около 50 многоквартирных домов в Центральном районе города, столкнулась с проблемой жалоб граждан на МУП СТЭ, которые установили просроченные и неработающие счетчики потребления тепловой энергии и при этом несколько лет взимали через квитанции МУП СТЭ в среднем по миллиону рублей с каждого дома за установку этих счетчиков.

"Когда мы отказались принимать нерабочие счетчики на баланс нашей управляющей компании, то МУП СТЭ подала на нас в суд. Мы ничего не могли поделать в этой ситуации. С одной стороны обиженные жители, а с другой - решение суда, обязывающее нас принять на баланс испорченные приборы учета", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Чернов. По словам директора компании, проблема до сих пор не решена, и он сам не понимает, как при неработающих приборах учета МУП СТЭ рассчитывает оплату. Суды не хотят вникать в это, отметил Чернов.

С аналогичный проблемой столкнулись и жители многоквартирных домов на улицах Цветной бульвар, Новоселов, Чайковского, Макаренко, Невской и других. Они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пробовали бороться в судах с МУП СТЭ, но потерпели фиаско именно из-за отказа судов разбираться в ситуации, когда предприятие получает деньги за неоказанные услуги.

"Многоквартирные дома в Сочи из-за мягкого климата не имеют закрытых проемов в подъездах, то есть места общего пользования открыты круглогодично, их невозможно закрыть из-за архитектурных решений или герметизировать. То есть общие площади наших домов — это открытые пространства. Когда вы идете по лестнице, то вы фактически идете по улице. Скажите, как можно обогреть улицу, открытое пространство? Никак! Тогда на каком основании с нас берут деньги за отопление подъездов? У нас нет в подъездах батарей, так как они не предусмотрены архитектурной планировкой, но МУП СТЭ считает и разбрасывает на нас всех эти счета много лет! Мы написали несколько обращений на линию президента об этой проблеме, но ее не озвучили. Куда нам обращаться еще, мы не знаем. Но и платить за отопление воздуха на улице, тем более при подорожании тарифов, никому не хочется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома № 13 по улице Новоселов Татьяна Стадникова.

Житель Цветного бульвара Николай Радулин наряду с этой проблемой отметил и проблему ежегодной переплаты МУП СТЭ за месяц отопления в году. "Они начинают топить с середины ноября, а берут как за полный месяц, а заканчивают отопительный сезон в середине апреля. Каждый год мэр издает постановления, согласно которым оплата с нас должна взиматься как за все полные месяцы, но на каком основании мы платим за лишний месяц, когда услуги не оказываются, никто так ответа и не дает. Просто присылают квитанции на оплату, и попробуй не оплати! Сразу посылают иски в суд, и суды даже без участия потребителя выносят решения об аресте счетов и снятии с них денежных средств", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Радулин.

Мужчина отметил, что лично столкнулся с такой проблемой и потом, по его словам, "бегал по судам и приставам", чтобы те сняли арест с его счета в банке, потому что он не мог купить детям даже хлеба.

Житель Сочи Сергей Доценко сообщил, что несколько лет посвятил "борьбе с беспределом ЖКХ" в городе, но так ничего и не добился. "Обращения в полицию, прокуратуру, в мэрию, к самим поставщикам, в краевые инстанции ни к чему не привели", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководители МУП СТЭ оказались недоступными для комментария. Секретарь организации рекомендовала корреспонденту "Кавказского узла" "писать запрос на имя гендиректора МУП СТЭ".

Тарифы и цены на услуги повышаются не из-за местных актов, а из-за решений правительства России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Сочи. "В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября 2022 года №2053 индексация тарифов на коммунальные услуги (газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов не проводилась", - сказал он.

По его данным, в Сочи тарифы выросли в 2022 году: на холодную воду – на 5,1% (с 36,22 до 38,08 руб./м3), на отопление и горячую воду – на 9,4% (с 3 040,81 до 3 325,48 руб./Гкал), на электроэнергию для населения – на 9,1% (с 5,50 до 6,00 руб./кВтч для городского населения и с 3,85 до 4,20 руб./кВтч для сельского населения, на услуги регоператора по обращению с ТКО – на 2% (с 248,73 до 253,60 руб./чел. в месяц для жителей многоквартирных домов), а на газ – на 8,4% (с 7,02 до 7,61 руб./м3).

Тарифы на водоотведение установлены органом регулирования в размере 30,58 руб./м3 без изменения. Рост не коснулся и тарифа на капитальный ремонт, отметил сотрудник мэрии.

"На территории города Сочи реализуется комплекс мер социальной поддержки населения, который включает, в том числе предоставление льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством", - добавил представитель властей. При этом он не смог пояснить, почему в квитанциях поставщиков значатся к оплате суммы за неоказываемые ими услуги.

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