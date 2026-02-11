×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:11, 11 февраля 2026

Прокуратура потребовала переноса процесса по делу Симоненко

Сергей Симоненко. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего замначальника управления МЧС Кубани Сергея Симоненко поступило в краевой суд, но прокуратура попросила изменить территориальную подсудность дела.

Как писал "Кавказский узел", замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него.

Потерпевшими по делу проходят бывший сотрудник МЧС - подчиненный Симоненко - и его родственники. Дело в отношении Симоненко объединено с делом троих его возможных сообщников. По версии следствия, Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников 28 февраля 2019 года в Кореновске бросили во двор потерпевших бутылки с зажигательной смесью, в результате сгорели два автомобиля.

Уголовное дело бывшего замначальника ГУ МЧС Кубани направлено в суд для определения территориальной подсудности, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Краснодарский краевой суд направил уголовное дело в отношении Сергея Симоненко и Мелько Джемо, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3, ст.33 ч.5 – п. «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму и пособничество в этом. – Прим. "Кавказского узла"), в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства прокурора об изменении территориальной подсудности", - говорится в публикации.

Мелько Джемо - бывший руководитель Северского районного подразделения краевого управления МЧС. По версии следствия, Симоненко выступил организатором двух покушений на убийство, а Джемо - пособником, сообщает сегодня "Коммерсант".

Разбирательство по делу началось в Краснодаре, предварительное заседание в краевом суде прошло 30 января в закрытом режиме. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не назначена, пишет издание.

Напомним, в августе 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил законность решения Краснодарского краевого суда, который изъял в пользу государства имущество и деньги Сергея Симоненко на общую сумму 360 миллионов рублей.

По версии прокуратуры, Симоненко использовал служебное положение для незаконного обогащения, оформляя при этом имущество на родственников и доверенных лиц. Сам Симоненко утверждал, что получил наследство от отца, который возглавлял учебно-опытное хозяйство "Кубань".

В марте 2025 года суд в Сочи отказал жене Сергея Симоненко в разблокировке счетов, которые были арестованы в рамках уголовного дела. Светлана Симоненко просила снять арест со счетов для получения денег в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи. Также суды отказали Светлане Симоненко в снятии ареста с принадлежащей ей недвижимости.

Автор: "Кавказский узел"

