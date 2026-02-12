×

Кавказский узел

02:09, 12 февраля 2026

Организатор парома из Трабзона в Сочи обвинен в многомиллионных махинациях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральный директор компании "СВС Шиппинг", которая организовала в конце 2025 года рейсы парома Seabridge из турецкого Трабзона в Сочи, находится под стражей по обвинению в выводе средств в теневой оборот. 

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя отказ пустить паром из Трабзона Seabridge в порт Сочи, заявил, что инфраструктура не готова к приему грузопассажирских судов. 19 декабря Росморречфлот закрыл паромную линию "Лидер Лайн" между Трабзоном и Сочи по просьбе Кондратьева. 

Паром из Трабзона с 20 пассажирами отправился 5 ноября, утром 6 ноября он намеревался высадить пассажиров в порту Сочи. Сутки паром провел на внешнем рейде, после чего был проведен осмотр судна, и представители компании "СВС Шиппинг", которая обслуживает рейсы, намеревались высадить пассажиров и вечером 7 ноября отправиться в обратный путь. 9 ноября паром вынужден был вернуться в Турцию.

Об аресте гендиректора компании "СВС Шиппинг" Сергея Туркменяна стало известно 11 февраля, хотя фактически он находится под стражей с конца 2025 года. Центральный райсуд Сочи продлил срок содержания Туркменяна под стражей, жалоба его защиты на арест была отклонена, сообщил “Коммерсант”. 

Дело против Туркменяна возбуждено по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК России) и расследуется в Сочи. Согласно материалам дела, предприниматель захотел скрыть фактические данные о финансово-хозяйственной деятельности своей компании, для чего изготовил фиктивные договоры поставок и поддельные распоряжения о денежных переводах со счетов предприятия.

По данным следствия, всего по таким платежным поручениям с ложными сведениями в теневой оборот было выведено 22 млн рублей. Вмененная бизнесмену статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Сам Сергей Туркменян обвинения отрицает.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год и было прервано во время реконструкции порта к Олимпиаде-2014. Попытки возобновить рейсы предпринимались с 2023 года, но сроки постоянно переносились из-за политических и санитарных ограничений, рассказал ранее Сергей Туркменян "Кавказскому узлу".

"Формально губернатор к международному пункту пропуска в морском порту Сочи никакого отношения не имеет и не может влиять на его работу", - отметил Туркменян, комментируя высказывания Кондратьева.

Он добавил, что заявление о небезопасности выглядит странно на фоне регулярных международных круизов и авиасообщения.

"Из аэропорта Сочи ежедневно вылетает до 12 рейсов в Турцию и ещё в 18 стран мира. Круизный лайнер "Астория Гранде" еженедельно перевозит более 1100 человек, заходя в порты Турции, Греции и Израиля. И это никого не смущает. Почему же паром с четырьмя сотнями пассажиров вдруг оказался "опасным"?" - поинтересовался Туркменян.

Автор: "Кавказский узел"

