Компания из Сочи сочла надуманными претензии Кондратьева к парому с Трабзоном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновление паромного сообщения между Сочи и Трабзоном было полностью согласовано с федеральными и портовыми структурами, заявил организатор перевозок, назвав заявление главы региона о "недопустимости рейсов" необоснованным. Сочинцы заявили, что паром удобен для горожан.

Морская компания ООО "СВС Шиппинг" направила губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву открытое письмо (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором заявила, что организация паромного сообщения между Сочи и Трабзоном была полностью согласована с федеральными и портовыми структурами.

Губернатор края Вениамин Кондратьев 16 октября заявил, что "инициатор перевозок отправил судно без согласования с краевыми властями". "Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром "Сибридж" может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно", - привел слова Кондратьева ТАСС.

В письме от 19 октября, подписанном генеральным директором ООО "СВС Шиппинг" Сергеем Туркменяном, отмечается, что проект возобновления паромного сообщения готовился на протяжении нескольких лет совместно с АО "Морпорт Сочи" и турецкой группой компаний "Лидер", а также прошёл все согласования с Федеральным агентством Росморречфлот, УФСБ по Краснодарскому краю, представительством МИД РФ в Сочи и министерством транспорта РФ. "Лица, предоставившие Вам информацию по этому вопросу, либо не обладали полными данными, либо преднамеренно исказили факты. Программа полностью соответствует назначению порта Сочи и утверждённой технологической схеме пропуска через государственную границу", — подчеркивает Туркменян в открытом письме.

По его словам, все разрешения на рейсы получены, а регистрация линии утверждена Росморречфлотом до 31 декабря 2027 года (№ Ю-25/5). Также имеется уведомление Минтранса РФ, подтверждающее согласие на реализацию программы.

Компания уточняет, что паром "Сибридж" (ранее — Lampedusa, построен в Италии в 1974 году) прибыл в Сочи 16 октября в рамках технического рейса по маршруту Трабзон — Сочи — Трабзон. "Заявка на прибытие была подана заблаговременно — 14 октября — и возражений от портовых служб не поступило", — указано в письме.

Формально губернатор к международному пункту пропуска в морском порту Сочи никакого отношения не имеет и не может влиять на его работу

По словам Сергея Туркменяна, "судно предназначено для перевозки до 450 человек, включая легковой транспорт пассажиров. Время в пути 10-12 часов. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, стоимость билета в одну сторону составит от 70 долларов.

"Формально губернатор к международному пункту пропуска в морском порту Сочи никакого отношения не имеет и не может влиять на его работу, поэтому он и собирается обращаться в Минтранс. Мы продолжим работать по утверждённому графику", - рассказал Туркменян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что заявление о небезопасности выглядит странно на фоне регулярных международных круизов и авиасообщения. "Из аэропорта Сочи ежедневно вылетает до 12 рейсов в Турцию и ещё в 18 стран мира. Круизный лайнер "Астория Гранде" еженедельно перевозит более 1100 человек, заходя в порты Турции, Греции и Израиля. И это никого не смущает. Почему же паром с четырьмя сотнями пассажиров вдруг оказался "опасным"?" - поинтересовался он.

"Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год и было прервано во время реконструкции порта к Олимпиаде-2014. Попытки возобновить рейсы предпринимались с 2023 года, но сроки постоянно переносились из-за политических и санитарных ограничений. Программа предусматривает только перевозку пассажиров и легкового транспорта. Перевозка грузов, автобусов или микроавтобусов, как не планировалась,так и невозможна технически", - рассказал Туркменян.

Туркменян выразил надежду, что "призывы губернатора о поддержке малого и среднего бизнеса будут подкреплены реальными решениями, а не административными запретами". Он отметил, что на следующей неделе по плану паром начнет свою работу по расписанию.

"Горожане и гости курорта ждут этот маршрут"

Инициативу возобновления линии поддержали жители Сочи и местное предпринимательское сообщество.

"Я бы с удовольствием поехала в Турцию хотя бы на выходные - за покупками и просто сменить обстановку. Сейчас приходится летать, что на мой взгляд, более опасно, чем путешествие морем. Паром - это быстро и недорого", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель Анна Соколова. Она добавила, что ранее паромы ходили из Сочи в Трабзон и обратно чуть ли не каждый день в 90-х и 2000-х и все были довольны этим.

"Для сочинцев и туристов - это отличная возможность коротких путешествий без виз и аэропортов. Это оживит порт и даст новые рабочие места", - считает индивидуальный предприниматель Игорь Мамедов.

Пенсионерка Наталья Киреева подчеркнула, что запуск парома помог бы ей чаще видеть внуков. "У меня дочь замужем за турком, живёт под Трабзоном. Если бы паром ходил, я могла бы навещать внуков намного чаще, и они меня. Сейчас поездка самолетом обходится слишком дорого, и это небезопасно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мустафа Кая, гражданин Турции, работающий в Сочи на стройке, назвал паром удобным. "Я езжу домой раз в два месяца. Летать дорого, а на пароме я смог бы поехать с сумками и машиной. Это удобно и для нас, турков, и для россиян", - подчеркнул он.