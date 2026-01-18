Суд арестовал восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на срок от двух до 10 суток.

В Краснодаре вечером 17 января вооруженные сотрудники полиции в масках пришли на организованные нацболами «Лимоновские чтения», сообщили их соратники. По их словам, силовики пришли в лофт во время выступления музыкантов и заставили участников вечера лечь на пол. Большую часть людей из порядка 50 гостей вскоре отпустили, а восемь человек увезли, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Никто из 50 присутствующих на мероприятии человек не оказывал сопротивления сотрудникам полиции. В помещении была размещена исключительно патриотическая символика, флаги Новороссии, а молодые артисты исполняли прославляющие Россию песни и стихи, пишет Telegram-канал "Национальная правозащита".

"Тем не менее, правоохранители действовали неоправданно жестко в отношении всех, кто был на площадке: одну из девушек даже с силой уронили на пол так, что после произошедшего она жалуется на боль в ребрах", - отмечается в публикации.

Сегодня задержанных доставили в Октябрьский районный суд Краснодара. При этом адвокату сообщали, что таких задержанных не доставляли; а звонки супруги одного из задержанных дежурные сбрасывали. Передачи для задержанных также отказались принимать: вечером – потому что таких доставленных «не было», утром – потому что «задержанных скоро повезут в суд».

Суд приговорил задержанных на мероприятии к арестам от 2 до 10 суток. Полиция и суд посчитали, что на Лимоновских чтениях якобы демонстрировали экстремистскую символику, хотя символика партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» 1 не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов, сообщил Telegram-канал.

По статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики): Алексей Леоненко получил 10 суток ареста, Руслан Хубаев, Михаил Матяж, Анатолий Белышев, Илья Пахаленков - по пять суток ареста, Яна Аузина и Александра Папшева - по двое суток.

Руслану Хубаеву помимо постановления по статье 20.3 в отдельном порядке дали пять суток административного ареста по статье 20.2 КоАП РФ — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Таким образом, Руслана Хубаева ожидают 10 суток административного ареста.

Сочувствующему Кириллу Дульцеву вменяли ту же статью, что и Руслану Хубаеву — 20.2 КоАП РФ. Тем не менее, суд дал ему 3 суток административного ареста, говорится в публикации.

Решения об арестах будут обжалованы.

Как писал "Кавказский узел" , суд в Краснодаре признал члена избиркома Руслана Хубаева, обнаружившего вброс бюллетеней на избирательном участке, виновным в неуважении к власти и публичном демонстрировании экстремистской символики, обязав выплатить штраф в 67 тысяч рублей. До этого он был арестован на 14 суток по административным статьям о хулиганстве и распространении запрещенной символики. Одно из административных дел было возбуждено из-за символики "Другой России Э. В. Лимонова", которую суд счел схожей с эмблемой Национал-большевистской партии*.

Ранее, 28 октября 2011 года, Тверской райсуд Москвы приговорил пятерых обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади, активистов "Другой России" , Руслана Хубаев был приговорен к четырем годам заключения. 29 марта 2012 года Мосгорсуд смягчил наказание для части осужденных. Для Руслана Хубаева срок был сокращен до трех лет и десяти месяцев колонии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.