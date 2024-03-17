Руслан Хубаев у здания суда. Стоп-кадр видео RusNews от 17.03.24, https://t.me/rusnews/50714

17 марта 2024, 19:40

Суд арестовал Руслана Хубаева после его заявления о вбросе бюллютеней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре на 14 суток арестовал по административным статьям о хулиганстве и распространении запрещенной символики члена избиркома Руслана Хубаева, который обнаружил вброс бюллетеней на участке. 

Как писал "Кавказский узел", независимый член комиссии с правом решающего голоса Руслан Хубаев и наблюдатель Дмитрий Королев задержаны на участке №2358 в Краснодаре после того, как заявили о вбросе бюллетеней.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Руслан Хубаев, который, работая в избирательной комиссии, установил факт вброса бюллетеней на участке в Краснодаре, арестован на 14 суток по административным статьям, сообщил сегодня правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

Юрист Михаил Беньяш* сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что Хубаеву вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), а также статью о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, (статья 20.3 КоАП РФ) из-за старого поста в соцсети "ВКонтакте" "с чем-то, в последнее время ставшим экстремистским".

Как следует из видео, опубликованного в сегодня Telegram-канале RusNews, Хубаев вышел из здания Первомайского районного суда Краснодара в сопровождении сотрудника полиции, руки у него скованы наручниками. «Мне не дали возможность заявить ходатайства в письменном виде, не предоставили бумагу. И, собственно, в постановлении ни слова о моем заявленном ходатайстве о переносе судебного заседания для вызова в суд защитника и сбора информации в свою защиту. Доказательств никаких там нет, есть видео, где я расклеиваю листовки, но какие именно листовки я расклеиваю, какого содержания, также не видно», - рассказал он. 

В описании к видео указано, что Хубаеву вменили совершение трех различных административных правонарушений, список статей не приведен.

На сайте Первомайского районного суда Краснодара к 19.40 мск не содержится информации о рассмотрении административных протоколов в отношении Руслана Хубаева.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Наблюдатели заявили о препятствовании мониторингу выборов на Кубани", "Сообщения о нарушениях на выборах на юге России приходят на фоне пассивности штабов кандидатов", "Школьница совершила поджог на избирательном участке в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 марта 2024, 19:15

17 марта 2024, 18:17

17 марта 2024, 17:45

  • Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках

    Активность избирателей на некоторых участках в Нальчике выросла на третий день голосования, в Махачкале она незначительно увеличилась во второй день, а на участках во Владикавказе и Пятигорске все три дня не наблюдалось наплыва избирателей, следует из наблюдений корреспондентов "Кавказского узла", посетивших одни и те же участки во все дни голосования около полудня.

17 марта 2024, 16:48

17 марта 2024, 16:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи