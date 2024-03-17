Суд арестовал Руслана Хубаева после его заявления о вбросе бюллютеней

17 марта 2024, 19:40

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Суд в Краснодаре на 14 суток арестовал по административным статьям о хулиганстве и распространении запрещенной символики члена избиркома Руслана Хубаева, который обнаружил вброс бюллетеней на участке.

Как писал "Кавказский узел", независимый член комиссии с правом решающего голоса Руслан Хубаев и наблюдатель Дмитрий Королев задержаны на участке №2358 в Краснодаре после того, как заявили о вбросе бюллетеней.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Руслан Хубаев, который, работая в избирательной комиссии, установил факт вброса бюллетеней на участке в Краснодаре, арестован на 14 суток по административным статьям, сообщил сегодня правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

Юрист Михаил Беньяш* сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что Хубаеву вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), а также статью о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, (статья 20.3 КоАП РФ) из-за старого поста в соцсети "ВКонтакте" "с чем-то, в последнее время ставшим экстремистским".

Как следует из видео, опубликованного в сегодня Telegram-канале RusNews, Хубаев вышел из здания Первомайского районного суда Краснодара в сопровождении сотрудника полиции, руки у него скованы наручниками. «Мне не дали возможность заявить ходатайства в письменном виде, не предоставили бумагу. И, собственно, в постановлении ни слова о моем заявленном ходатайстве о переносе судебного заседания для вызова в суд защитника и сбора информации в свою защиту. Доказательств никаких там нет, есть видео, где я расклеиваю листовки, но какие именно листовки я расклеиваю, какого содержания, также не видно», - рассказал он.

В описании к видео указано, что Хубаеву вменили совершение трех различных административных правонарушений, список статей не приведен.

На сайте Первомайского районного суда Краснодара к 19.40 мск не содержится информации о рассмотрении административных протоколов в отношении Руслана Хубаева.

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