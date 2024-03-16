Наблюдатель и член избиркома задержаны в Краснодаре после выявления вброса бюллетеней

16 марта 2024, 22:49

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Независимый член комиссии с правом решающего голоса Руслан Хубаев и наблюдатель Дмитрий Королев задержаны на участке №2358 в Краснодаре после того, как заявили о вбросе бюллетеней.

Как сообщал "Кавказский узел", не менее трех случаев препятствования работе наблюдателей и один случай давления на члена избиркома зафиксированы во второй день голосования в Краснодарском крае. Также сегодня днем суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак. Однопартийцы сочли причиной претензий к Шостак ее активность и принципиальность. К вечеру 15 марта наблюдатели в Краснодарском крае пожаловались на нарушения при выездном голосовании и помехи работе на участке.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Н задержали НА УИК 2358 в Краснодаре полицейские задержали и отвезли отдел МВД по Центральному округу независимого члена комиссии с правом решающего голоса Руслана Хубаева и наблюдателя Дмитрия Королева, сообщил сегодня вечером в своем телеграм-канале юрист Михаил Беньяш*.

По его данным, они были задержаны после того как выявили вброс бюллетеней. Суть претензий полиции пока неизвестна, оба задержанных не выходят на связь, указано в публикации.

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