Суд в Литве вернул вид на жительство адвокату Михаилу Беньяшу*

Высший административный суд Литвы отменил постановление суда первой инстанции, отклонившего жалобу юриста из Краснодара Михаила Беньяша*, который оспаривал решение департамента миграции о лишении его вида на жительство в Литве из-за поездок в Белоруссию.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября 2025 года департамент миграции Литвы лишил краснодарского юриста Михаила Беньяша* вида на жительство, это решение было оспорено в суде. Поводом стали два выезда Беньяша* на два дня в Минск: привезти в Вильнюс на каникулы маленького сына и отправить его назад к матери, живущей в России.

15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. Юристы указали, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. Квалификационная комиссия палаты адвокатов Краснодарского края рассмотрела и обнаружила нарушения профессиональной этики в Telegram-постах адвоката Михаила Беньяша*. В комиссии были два представителя Минюста Краснодарского края, который инициировал разбирательство, что нарушает принцип состязательности и равноправия, подчеркнул адвокат. Адвокатская палата Краснодарского края 17 февраля 2023 года лишила Михаила Беньяша* статуса адвоката на три года. В сентябре 2024 года адвокат подал в суд иск к палате адвокатов Краснодарского края и Федеральной палате адвокатов, требуя признать незаконным лишение адвокатского статуса.

О решении суда, который признал причину поездок уважительной, что позволяет применить установленное законом о запрете частых поездок исключение из этого правила, сообщил сам юрист, опубликовавший перевод решения в своем телеграм-канале.

В решении суда подчеркивалось, что Департамент миграции при принятии решения об аннулировании ВНЖ должен изучать каждую индивидуальную ситуацию, чтобы не нарушить принцип соразмерности, а его решение должно быть подробно мотивировано. В данном же случае департамент ограничился формальным утверждением о нарушении закона, не представив подробных аргументов. В итоге Верховный административный суд Литвы счел, что суд первой инстанции "ненадлежащим образом оценил обоснованность и законность" решения департамента миграции и необоснованно отклонил жалобу Беньяша.

Отметим, что в своей апелляционной жалобе Беньяш сослался на прецеденты в виде двух решений Верховного административного суда, что сама по себе поездка в РФ или Белоруссию не может служить основанием для лишения ВНЖ: в тех случаях суд также признал право родственников на поездку для сопровождения несовершеннолетних детей к родственникам.

"Решение законное, обоснованное. Мы - молодцы, а позитивисты - не молодцы", - прокомментировал Беньяш решение суда корреспонденту "Кавказского узла".

На практике принятие решения Верховного административного суда означает восстановление статуса Беньяша как имеющего ВНЖ, считает адвокат Тимур Филиппов. «Сам факт отмены решения высшей судебной инстанцией фиксирует, что административный орган допустил ошибку при применении закона. Обжалование принятое решение не подлежит, а значит в деле поставлена точка», - заключил адвокат.

Собеседник также заметил, что решение апелляционной инстанции не означает, что сам закон об ограничительных мерах признан незаконным. «Суд указал на другое: миграционный департамент применил этот закон формально, не проведя надлежащей оценки конкретных обстоятельств дела. Верховный административный суд прямо отметил, что государственный орган не может ограничиться механическим подсчетом поездок в Беларусь или Россию. Он обязан оценить причины таких поездок и дать мотивированный ответ, почему они не могут считаться объективными. В данном деле департамент этого не сделал. Он фактически ограничился утверждением, что заявитель «мог не ехать», не объяснив, почему необходимость встретить и сопроводить семилетнего ребенка не является достаточной причиной», - отметил Филиппов.

Напомним, что ранее Беньяш и его литовский адвокат заявили отвод судье Сигите Фомичевой из-за того, что она препятствовала допросу представителя департамента миграции. В отводе судьи истцу было отказано без конкретного описания причин такого решения. Основным аргументом юриста в суде в свою защиту стала объективная необходимость поездки: он не мог встретить сына где-либо, кроме Минска, поскольку маршрут в Литву был определен не им, а матерью ребенка, которая руководствовалась в первую очередь его интересами.

Михаил Беньяш* – краснодарский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем оштрафованный по статье о дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

