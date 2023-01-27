Адвокатская палата Кубани нашла нарушения этики в постах Беньяша*

27 января 2023, 21:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Квалификационная комиссия палаты адвокатов Краснодарского края рассмотрела и обнаружила нарушения профессиональной этики в Telegram-постах адвоката Михаила Беньяша*. В комиссии были два представителя Минюста Краснодарского края, который инициировал разбирательство, что нарушает принцип состязательности и равноправия, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должны рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. 9 января Беньяш* сообщил о получении письма из Адвокатской палаты Краснодарского края о возбуждении дисциплинарного производства по требованию Минюста России.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края обнаружила нарушения Кодекса этики в публикациях Михаила Беньяша*. Члены комиссии посчитали все посты в его Telegram-канале относящимися к адвокатской деятельности. Палата пришла к такому выводу из-за маркировки иноагента, в которой Беньяш указывал и свой профессиональный статус, сообщила сегодня "Адвокатская улица" со ссылкой на Беньяша*.

"Я палате сказал, что пришел с миром, что нас пытаются стравить. Они меня не услышали. Видимо, решили поучаствовать в травле", - приводятся в публикации слова Беньяша*.

Какие именно высказывания Беньяша комиссия признала не соответствующими Кодексу этики, неизвестно — заключение комиссии пока не готово. Теперь документ будет оценивать совет палаты — и он же должен назначить наказание, сообщило издание.

В своем Telegram-канале адвокат сообщил сегодня, что в состав квалификационной комиссии входят два представителя краевого Минюста. "Мы с Александром Пиховкиным, моим защитником, спросили? как согласуется принцип равенства и состязательности КПЭА, с тем, что заявители (Минюст) участвуют в принятии решения квалификационной комиссии. То есть не просто заявляют о нарушении, но и ещё голосуют. <...> То есть, заявитель наделён правами не только заявителя как такового, но органа разрешающего спор. И это называется равенство и состязательность", - написал Беньяш*.

28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 17 январяч суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов. С этого дня он может не ставить в публикациях маркировку иноагента.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.