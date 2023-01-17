Михаил Беньяш* добился снятия маркировки иноагента

17 января 2023, 21:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов. Теперь он может не ставить в публикациях маркировку иноагента, также это может повлиять на возможность его участия в процессе по делу кубанских росгвардейцев, уволенных после отказа принимать участие в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне.

Михаил Беньяш* после внесения в реестр иностранных агентов попытался опротестовать это решение Минюста, однако иск в Первомайский районный суд Краснодара был надолго оставлен без движения. "Это типичный “декабрьский процесс”. Всем очевидно, что в декабре ничего не надо подавать в суд. Это всё подтвердилось в очередной раз. Я подал иск в ноябре, думал, в последний вагон заскочу. Но судья сочла, что не надо рассматривать эти дела в конце года – и оставила иск без движения. Я не стал оспаривать, дождался следующего года и подал ещё раз", - привела его слова сегодня "Адвокатская улица".

Адвокат попросил суд принять меры предварительной защиты – то есть приостановить решение Минюста об иноагентстве до окончания рассмотрения иска. 16 января суд удовлетворил эту просьбу. Теперь адвокат может не маркировать свои публикации предупреждением об авторстве иностранного агента и не сдавать отчёты в Минюст.

"Не хочу в пафос пускаться, это даже и не победа, это так, микроуспех. Но их так мало, особенно в иноагентских делах, что даже это хоть как-то даёт силы", - проводится его слова на сайте издания. Адвокат надеется, что сумеет доказать, что представители Минюста, которые внесли его в список иноагентов, были неправы и что по итогам разбирательства ему больше не придётся ставить маркировку. Как следует из карточки дела на сайте суда, административное исковое заявления Михаила Беньяша* к Минюсту России поступило в Первомайский районный суд Краснодара 12 января, 16 января было вынесено определение о подготовке дела, предварительное заседание назначено на 7 февраля. Беньяш* также сообщил, что подготовил ходатайство с требованием учесть решение краснодарского суда при рассмотрении апелляции на отказ допустить его к процессу росгвардейцев, поскольку действие решения Минюста о признании его иноагентом приостановлено, говорится в публикации "Адвокатской улицы"

15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должна рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. 9 января Беньяш сообщил о получении письма из Адвокатской палаты Краснодарского края о возбуждении дисциплинарного производства по требованию Минюста России.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

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* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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