Михаил Беньяш* отстранен от защиты уволенных кубанских росгвардейцев

16 декабря 2022, 15:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Сочи отстранил краснодарского адвоката Михаила Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш как иностранный агент не имеет допуска к гостайне.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября Минюст включил краснодарского адвоката Михаила Беньяша в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября адвокат обжаловал это решение. Ранее, в начале ноября, Беньяш пояснил "Кавказскому узлу", что статус иностранного агента исключает для адвоката возможность ведения дел с гостайной. Но, по его мнению, это не касалось дела росгвардейцев, которое он уже ведет. "Там я уже был ознакомлен со всей гостайной, нового ничего не предвидится, и поэтому, я полагаю, что смогу дальше участвовать в этом деле", - пояснил адвокат.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров. 30 сентября суд отказался восстановить их на службе. Защита обжалует это решение, заявил тогда Михаил Беньяш.

Апелляционная жалоба на решение по делу росгвардейцев рассматривается в Третьем апелляционном суде в Сочи, там 13 декабря должно было состояться ее рассмотрение, но Михаил Беньяш подал ходатайство о переносе заседания, поскольку был занят в другом процессе, сообщил сегодня сам Беньяш.

"Сегодня пытаюсь узнать о дате рассмотрения жалобы в третьем апелляционном, и ответ был очень крутым: "Протокольным определением Третьего апелляционного суда было принято решение об отводе адвоката Беньяша от участия в деле, поскольку он признан иностранным агентом, а в деле есть доказательства, составляющие государственную тайну, а иностранный агент не имеет права допуска к гостайне", - написал адвокат в своем телеграм-канале.

По его мнению, суд проигнорировал то обстоятельство, что адвокат уже ознакомился с этими доказательствами еще до включения в список иноагентов. "И то, что этот отвод не защитит гостайну от инагента, тоже понятно. Как сделать так, чтобы я ее забыл, раз не имею права знать, но уже знаю, лично мне непонятно", - с иронией написал Михаил Беньяш.

Протокольное определение означает, что это определение может быть обжаловано только вместе с итоговым постановлением, пояснил адвокат. "А отвод от дела по таким основаниям приводит к тому, что даже получить это определение я не могу, потому что уже не сторона [процесса], да и еще инагент, а в деле секретка. Во всяком случае мне выдавать его отказались", - сообщил он.

Позднее Михаил Беньяш опубликовал в своем телеграм-канале ссылку на сообщение суда. Публикация на сайте суда озаглавлена "Адвоката-иноагента не допустили к участию в деле, связанному с государственной тайной".

"Определением судебной коллегии по гражданским делам от 13 декабря 2022 г. адвокату Беньяшу М.М. на основании положений п.2 ст. 11 Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» отказано в допуске к участию в деле, материалы которого содержат сведения, составляющие государственную тайну, в связи с включением краснодарского адвоката Беньяша М.М. в реестр иностранных агентов. Рассмотрение дела отложено на 17 января 2023 года", - говорится в публикации на сайте суда.

Напомним, вчера, 15 декабря, Беньяш сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. Ведомство заявило, что Беньяш подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката.

Сам Беньяш усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

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* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.