Минюст потребовал лишить Михаила Беньяша* статуса адвоката

15 декабря 2022, 23:32

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Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* размещал в своем Telegram-канале публикации, которые содержат "некорректные высказывания" в отношении органов власти России, что несовместимо со статусом адвоката, заявило краевое управление Минюста. Беньяш усомнился, что решение о лишении его статуса будет вынесено.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша* появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш* заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение своего имени в реестр физлиц-иноагентов.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить адвокатского статуса Михаила Беньяша*, сообщил он в своем Telegram-канале.



Согласно акту осмотра, который приложен к сообщению, управление Минюста по Краснодарскому краю провело мониторинг интернет-пространства, на предмет размещения Беньяшем* "информации политического характера, в том числе на предмет содержания в ней сведений, направленных на дестабилизацию общественной -политической обстановки, высказываний, несовместимых со статусом адвоката". По итогам изучения Telegram-канала адвоката Минюст выделил ряд публикаций и пришел к выводу, что тот "посягает на публично-правовые отношения, подрывая своими действиями авторитет адвокатуры".

В представлении ведомства указано, что Беньяш* неоднократно публиковал посты, которые содержат "некорректные высказывания" в отношении органов власти России, а также привлекался к административной ответственности. Таким образом, по мнению ведомства, Беньяш* подрывает авторитет адвокатуры, и на основе вышеизложенного его нужно лишить статуса адвоката.

Палата пока не возбудила дисциплинарное производство, однако Беньяш уверен, что это произойдёт в ближайшее время, сообщила сегодня "Адвокатская улица". По его мнению, его "вряд ли лишат статуса", так как для этого нет оснований. Беньяш* добавил, что Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, без которой квалификационная комиссия не сможет принять решение, уверен адвокат. "В бюджете палаты у нас не заложены расходы на проведение лингвистических экспертиз. И как наша палата будет выходить на решение, я не представляю", - приводятся его слова в публикации

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* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функцию иноагента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.