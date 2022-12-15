15 декабря 2022, 23:32

Минюст потребовал лишить Михаила Беньяша* статуса адвоката

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* размещал в своем Telegram-канале публикации, которые содержат "некорректные высказывания" в отношении органов власти России, что несовместимо со статусом адвоката, заявило краевое управление Минюста. Беньяш усомнился, что решение о лишении его статуса будет вынесено.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша* появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш* заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение своего имени в реестр физлиц-иноагентов.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить адвокатского статуса Михаила Беньяша*, сообщил он в своем Telegram-канале.

Согласно акту осмотра, который приложен к сообщению, управление Минюста по Краснодарскому краю провело мониторинг интернет-пространства, на предмет размещения Беньяшем* "информации политического характера, в том числе на предмет содержания в ней сведений, направленных на дестабилизацию общественной -политической обстановки, высказываний, несовместимых со статусом адвоката". По итогам изучения Telegram-канала адвоката Минюст выделил ряд публикаций и пришел к выводу, что тот "посягает на публично-правовые отношения, подрывая своими действиями авторитет адвокатуры".

В представлении ведомства указано, что Беньяш* неоднократно публиковал посты, которые содержат "некорректные высказывания" в отношении органов власти России, а также привлекался к административной ответственности. Таким образом, по мнению ведомства, Беньяш* подрывает авторитет адвокатуры, и на основе вышеизложенного его нужно лишить статуса адвоката.

Палата пока не возбудила дисциплинарное производство, однако Беньяш уверен, что это произойдёт в ближайшее время, сообщила сегодня "Адвокатская улица". По его мнению, его "вряд ли лишат статуса", так как для этого нет оснований. Беньяш* добавил, что Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, без которой квалификационная комиссия не сможет принять решение, уверен адвокат. "В бюджете палаты у нас не заложены расходы на проведение лингвистических экспертиз. И как наша палата будет выходить на решение, я не представляю", - приводятся его слова в публикации

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функцию иноагента 

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.

Примечание:

"Беньяш счел неправосудным отказ рассмотреть иск мобилизованного кубанца", Съемки в пацифистском ролике привели Михаила Беньяша к административному протоколу", "Адвокат Беньяш назвал обыск в своей квартире проявлением репрессий".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 декабря 2022, 00:31

  • Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

    Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в Агдамском районе подверглись обстрелам, заявило Минобороны страны. Армянское военное ведомство назвало это сообщение дезинформацией.

15 декабря 2022, 22:35

  • Жители Нагорного Карабаха рассказали о сложностях из-за блокады

    Более половины учебных заведений Нагорного Карабаха с 14 декабря закрыты из-за отсутствия отопления. Власти Карабаха заверили, что дефицита хлеба не ожидается. Местные жители рассказали, что были готовы к возможному отключению газа, однако электричество приходится экономить.

15 декабря 2022, 21:37

15 декабря 2022, 20:40

15 декабря 2022, 19:55

  • 1 Азербайджанские активисты отвергли обвинения в провоцировании миротворцев

    Активисты, которые проводят акцию протеста на Лачинской дороге, корректно и уважительно ведут себя по отношению к российским миротворцам, выражали готовность угощать их едой и предлагали им свои телефоны для связи с родными, рассказали участники акции. Троллинг в адрес миротворцев, если и был допущен кем-то из протестующих, неуместен и не поддерживается организаторами протестов, заверили они.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи