Мать воспитанника детсада в Сочи пожаловалась на отписку краевой чиновницы

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Прокуратура Адлерского района, куда Елена Баранецкая направила жалобу на бездействие руководства министерства образования и науки Кубани, перенаправила ее в само ведомство, руководитель которого отказалась признать нарушения в работе детского сада.

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали. В апреле суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Кубани, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений, и обязал краевых чиновников устранить нарушения, однако чиновники себя виноватыми не считают.

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

2 июня Елена Баранецкая получила ответ от министра образования Краснодарского края, заместителя губернатора Елены Воробьевой, причем это был ответ на обращение в прокуратуру Адлерского района.

Она пожаловалась прокурору на многомесячное бездействие краевого министерства образования и науки в отношении нарушений прав детей и их законных представителей в МДОБУ "Детский сад № 121" Сочи. Жалоба была переслана прокуратурой непосредственно в администрацию края. Ответ в адрес Баранецкой подписан руководителем профильного ведомства Еленой Воробьевой.

Примечательно, что в данном документе чиновница указала свою должность как «Заместитель Губернатора Краснодарского края». Ранее именно Воробьева решением суда была признана виновной в бездействии и обязана устранить допущенные нарушения прав родителей воспитанников.

Из ответа Воробьевой следует, что нарушений нет и проверки нецелесообразны. Чиновница сообщила, что сотрудники министерства еще в апреле 2025 года провели выездную проверку в детском саду. На тот момент содержание локального акта, регламентирующего общение в чатах, «не противоречило действующему законодательству в сфере образования». Чиновница подчеркивает, что по итогам той проверки заведующей детсадом Лазаренко Н.Е. был объявлен выговор, а в учреждение направлено предостережение.

Нарушения прокуратурой не установлены. С учетом этого отменять локальный акт или перепроверять его нецелесообразно

Далее в ответе сообщается, что 11 августа 2025 года прокуратура Адлерского района Сочи вынесла протест с требованием привести пункт 3.7 локального акта в соответствие со статьей 29 Конституции РФ (гарантирующей свободу мысли и слова). На основании этого 29 августа 2025 года администрация детсада утвердила новое «Положение об этике общения в родительских чатах». «Данный локальный акт с внесенными изменениями был представлен на проверку в прокуратуру Адлерского района г. Сочи. Нарушения прокуратурой не установлены. С учетом этого отменять локальный акт или перепроверять его нецелесообразно», - заявляет в своем ответе Воробьева, полностью игнорируя тот факт, что Октябрьский районный суд Краснодара уже признал этот документ незаконным.

Резюмируя, замгубернатора указывает, что неправомерных действий в работе должностных лиц министерства и департамента образования Сочи не установлено, как не выявлено и нарушений прав граждан на обращение. В качестве альтернативы Воробьева предложила родителям решать конфликты через комиссию по урегулированию споров или форму обратной связи на сайте детского сада.

Ответ из министерства возмутил Баранецкую

Ответ за подписью Воробьевой на фоне уже вынесенного судебного вердикта выглядит вызывающе, считает Елена Баранецкая.

Это замкнутый круг бюрократического цинизма

«Суд высшей инстанции четко установил, что министерство во главе с Воробьевой незаконно бездействовало, покрывая цензуру и нарушения в детском саду. Я пишу жалобу прокурору на это бездействие. Прокуратура, вместо того чтобы принять меры, отправляет мою жалобу обратно Воробьевой. И та, прикрываясь статусом вице-губернатора, присылает мне бумагу, где утверждает, что все в порядке, а перепроверять локальный акт "нецелесообразно". Это замкнутый круг бюрократического цинизма», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Независимый краснодарский юрист Андрей Мельников, прокомментировавший ситуацию для "Кавказского узла", указал на очевидные признаки правонарушений со стороны органов прокуратуры и на правовую эквилибристику в действиях руководства министерства.

Переслав заявление Баранецкой в администрацию края для рассмотрения тем самым ведомством, на бездействие которого она жаловалась, прокуратура фактически нарушила закон

«В данном случае мы видим грубейшее нарушение Федерального закона № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Статья 8 этого закона прямо и категорически запрещает направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. Переслав заявление Баранецкой в администрацию края для рассмотрения тем самым ведомством, на бездействие которого она жаловалась, прокуратура фактически нарушила закон», - пояснил юрист.

Мельников обратил внимание на подписание ответа министром Воробьевой в качестве заместителя главы региона. «Что касается жонглирования должностями "министр" и "заместитель губернатора", то здесь прослеживается тактика административного давления. Елена Воробьева действительно совмещает эти посты в структуре исполнительной власти края. Однако, когда гражданин обжалует действия руководителя министерства, а ответ получает от того же лица, но за подписью вице-губернатора - это очевидная попытка придать документу более высокий статус, чтобы морально подавить заявителя. Направлять отписку за подписью лица, чье бездействие по аналогичному предмету спора прямо сейчас признано судом незаконным - это не просто этический нонсенс, это основание для обращения в вышестоящую прокуратуру и Следственный комитет по факту халатности и неисполнения судебного акта», - резюмировал он.

По мнению юриста, Баранецкая имеет все правовые основания требовать привлечения должностных лиц прокуратуры, допустивших незаконную пересылку жалобы, к дисциплинарной ответственности.