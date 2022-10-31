Беньяш опроверг сведения об украинском финансировании

31 октября 2022, 11:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение его имени в реестр физлиц-иноагентов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 октября имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину.

Михаил Беньяш отверг сведения, что источником его финансирования является Украина. "Финансирование с суверенного государства Украина или ее граждан я не получал", – написал адвокат сегодня в своем Telegram-канале.

Он добавил, что намерен обжаловать в суде внесение его имени Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

На 14.50 мск эта запись в Telegram-канале Михаила Беньяша, на который подписан 4071 подписчик, набрала 805 просмотров и 14 комментариев. Большая часть их авторов поддержала адвоката.

Напомним, Михаил Беньяш неоднократно защищал в суде активистов, участвовавших в различных акциях протеста. Кроме того, он представлял интересы в суде людей, отказавшихся принимать участие в спецоперации на Украине. Так, 27 октября Беньяш указал на необоснованный, по его мнению, отказ рассмотреть иск мобилизованного кубанца.

Ранее, 12 марта, силовики провели обыск в доме Беньяша. Адвокат тогда написал в своем Telegram-канале, что его нет в Краснодаре, и что силовики выломали дверь, несмотря на его отсутствие.

Еще ранее, 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик, герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео также принял участие и Михаил Беньяш. После этого сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.