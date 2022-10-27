Беньяш счел неправосудным отказ рассмотреть иск мобилизованного кубанца

27 октября 2022, 15:42

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Суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника, сообщил адвокат Михаил Беньяш, предположив, что судья не хочет заниматься делом, которое может стать скандальным. Адвокат подал повторный иск, который направлен на рассмотрение тому же судье.

Как писал "Кавказский узел", на юге России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Отсутствие в военкоматах медицинских комиссий является нарушением закона, заявил "Кавказскому узлу" юрист Антон Гетманенко.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Адвокат назвал неправосудным отказ рассматривать иск мобилизованного жителя Кубани

Суд по формальному предлогу отказался рассматривать иск мобилизованного из Горячего Ключа, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш. "Парень с грыжей позвоночника со значительными нарушениями функций, медкомиссия проведена не была, он мобилизован и уже там. Солдат из него никакой. С таким состоянием здоровья его должны сначала направить лечение и лишь в случае выздоровления после операции - на передовую. В случае, если лечение не принесло результата, то присваивается категория Д и человек освобождается от военной службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Адвокат отметил, что иск был подан по правилам. "Поскольку человек болен, я ещё и готовлю заявление о применении мер предварительной защиты. Жена мобилизованного передоверяет мне доверенность, поскольку заявление о предварительных мерах по КАСу должно быть подписано квалифицированной подписью и мы подаем административный иск в горячеключевской городской суд. Подали еще 20 октября", - отметил он.

Однако суд отклонил иск, объяснив это тем, что он не подписан или подписан и подан в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд, сообщил Беньяш. "Подписи везде на месте. И графическая подпись на иске есть, и квалифицированная электронная подпись к иску тоже есть, и в доверенности полномочия отдельно указаны", - отметил он, назвав отказ в принятии иска "неправосудным" и предположив, что основанием для этого могла стать "запятая".

По мнению адвоката, отказ в принятии иска связан с тем, что "судье неохота заниматься делом, которое возможно будет скандальным", что требование "перед мобилизацией нормального медосмотра" рассматривается как попытка "откосить". Но "это все не имеет никакого отношения к праву", указал он.

Беньяш добавил, что подал повторный иск, который поступил на рассмотрение к судье, принявшему решение отклонить первый, а также жалобу на возврат иска.

Первый иск мобилизованного Алексея Абрамова к военному комиссариату и призывной комиссии Горячего Ключа поступил в суд 20 октября, на следующий день дело было передано судье, а 24 суд принял решение отклонить иск. Повторный иск поступил в суд 26 октября, сегодня материалы переданы судье, о принятом по нему решении информации пока нет, следует из данных на сайте Горячеключевского городского суда.

Супруга Абрамова заявила об отсутствии медосмотра

Повестка Алексею Абрамову пришла еще 20 сентября, до начала частичной мобилизации, рассказала в видеоролике, опубликованном 4 октября Telegram-каналом Kub Mash его жена Ксения.

Когда мужчина пришел в военкомат, всем стало ясно, что речи об уточнении данных не идет. Он попал под частичную мобилизацию, сообщила Ксения. "В военкомат он взял с собой заключение о состоянии здоровья. Но там его даже смотреть не стали. Сказали, чтобы взял побольше обезболивающих (причем рецептурных, потому что слабые препараты такую боль не снимают), мол, в части у него будет медицинская комиссия. А когда он приехал в часть, ему просто померили температуру, — процитировало слова Ксении издание 93.ru.

Она рассказала, что на построении в части "какой-то офицер попросил выйти из строя всех", у кого есть проблемы со здоровьем. "Он и еще трое вышли. Вот после этого он матом отчитал мужа с ребятами. У одного там проблема с мениском, у второго штифт металлический в ноге" — привело издание ее слова в публикации от 4 октября.

Алексей занимался спортом, однако получил травму. По данным исследования МРТ у Алексея множественные травмы позвоночника — крупные грыжи, смещения позвонков, протрузии. Они несовместимы с подъемом и ношением тяжестей, бегом и долгим стоянием, сообщило 4 октября издание Юга.ру".

В тот же день оперштаб Краснодарского края отчитался, что " Алексей Абрамов проходил призывную комиссию, в том числе предъявлял медицинские документы". По заключению врача-невролога, у мужчины категория годности Б-4. Категория здоровья Б-4 не препятствует мобилизации на военную службу. При этом распределение по выполнению задач во время службы будет проходить в том числе исходя из состояния здоровья", - указано в Telegram-канале оперштаба.

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