Мать волгоградца сочла неправомерной его мобилизацию

09 октября 2022, 00:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Черничкин мобилизован Урюпинским райвоенкоматом без прохождения медкомиссии, несмотря на заболевание органов зрения, заявила его мать. По ее словам, все ее обращения в органы власти по этому поводу остались без ответа.

Как писал "Кавказский узел", заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о завершении первого этапа мобилизации не повлияло на режим мобилизации в областном центре, сообщили 5 октября в военкомате. Под призыв попал и волгоградец, на иждивении которого мать, инвалид первой группы, пожаловались в тот же день родственницы мобилизованного мужчины. Также мать жителя Городищенского района Николая Глазкова обратилась в прокуратуру с требованием отменить решение о его мобилизации. 43-летний мужчина страдает серьезными заболеваниями и имеет бронь, указала она.

4 октября Андрей Бочаров объявил выполненными задачи "первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он указал на то, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным президентом. Отменена мобилизация 379 жителей области, большинство из них не подходили по состоянию здоровья, заявил Бочаров.

Урюпинский военкомат без медкомиссии отправил по мобилизации на полигон Волгограда 21-летнего Андрея Черничкина, страдающего заболеванием глаз. "Не знаю, как ему помочь. У него плохое зрение. Он не сможет там служить. Он там будет совершенно бесполезен", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать мобилизованного Андрея Черничкина.

Жительница станицы Луковской Нехаевского района Волгоградской области Людмила Черничкина рассказала, что ее сын два года назад вернулся из армии. Он служил в Камышине. Имеет военную специальность "химик". Во время службы в армии у Андрея стала прогрессировать болезнь глаз. 25 сентября 2022 года по повестке он явился с вещами в Урюпинский военкомат.

"Надеялись, что будет медкомиссия. Никакой медкомиссии не было. Пять минут пробыли в военкомате. Посадили их в маршрутку и увезли. Потом в военкомате сказали, что будет медкомиссия [в воинской части] в Волжском. Но и там ее не было. Сыну сказали, что у них перевалочный пункт – медкомиссии там быть не может. На полигоне он заходил в медсанчасть со своими медсправками – оригиналами. Но там никто ничего и слышать не хочет. Откровенно сказали: "Вас Урюпинский военкомат обманул, взял без медкомиссии"", - сообщила Людмила Черничкина.

Женщина рассказала, что сына перевели под Волгоград на военный полигон Прудбой, где он находится уже две недели. Там мобилизованным выдали обмундирование, бушлаты ("на 10 размеров больше"), рассказал Людмила со слова сына. Нательное белье призывники используют свое. Людмила заявила, что сыну назначили новую специальность – гранатометчика. "Он гранатомет в глаза вообще не видел, не знает, с какой стороны к нему подходить", - возмутилась собеседница.

По словам Людмилы, со дня мобилизации ее сына она стала писать обращения в различные органы власти: в районный и областной военкоматы, в военную и гражданскую прокуратуры, звонила на "горячие линии" Общероссийского народного фронта и губернатора. "В военкомате были с заявлением, чтобы его с полигона на военно-врачебную комиссию отправили. Нам позвонили, сказали: "Ваш сын по всем критериям подходит". Мы пошли в прокуратуру, там написали заявления. Другим властям звонили и писали. Две недели прошло, но ответов до сих пор нет", - посетовала Людмила.

В ночь, когда мобилизовали ее сына, умер ее отец – дедушка Андрея. Людмила позвонила сыну в войсковую часть. Андрей обратился к офицеру с просьбой отпустить его домой на похороны деда, но получил отказ с мотивировкой: дед не является его близким родственником. Черничкина рассказала, что знакомый юрист помог написать исковое заявление в Урюпинский районный суд, посоветовал, какие документы нужно приложить к заявлению. В понедельник женщина подаст жалобу в суд, но опасается, что может не дождаться решения до отправки сына на Украину.

Она также отметила, что суд может не принять ее исковое заявление без доверенности сына. "А как мы ее [нотариально заверенную доверенность] возьмем? Его же не отпускают оттуда. Замкнутый круг. Не знаем, куда обращаться. Нам сказали, что если суд примет иск, то его оставят на полигоне на время рассмотрения иска", - сказала Людмила.

С 21 сентября поступило более 30 обращений от граждан по поводу мобилизации, сообщил исполнительный директор юридического агентства Антон Гетманенко. Он указал, что отсутствие в военкоматах медицинских комиссий является "нарушением закона". "Решение о дальнейшем прохождении службы является незаконным, так как обязательным условием является прохождение медкомиссии", - подчеркнул юрист, комментируя случай с Черничкиным. Если будет доказано, что медкомиссия не проводилась и одновременно будет доказано, что имеются противопоказания к службе, решение военкомата о мобилизации будет признано незаконным, добавил он.

Юрист посоветовал гражданам, попавшим в подобную ситуацию "одновременно подавать жалобы" в вышестоящий военкомат (в данном случае, в областной военкомат), в военную прокуратуру и гражданскую прокуратуру – районную и областную. "Плюс, существуют дополнительные способы вневедомственного обжалования – это обращение в ОНФ, на горячие линии Минобороны, областной прокуратуры, на имя губернатора области, так как он является руководителем призывной областной комиссии, и военком области является его заместителем. Губернатор у нас первое лицо. Рекомендую начинать с электронных обращений. Быстрее дойдут, чем заказными письмами", - указал юрист.

Гетманенко рекомендовал воспользоваться всеми способами одновременно. При этом он сослался на собственную практику последних двух недель. "Большая часть обращений либо попадает не туда куда нужно, либо отсутствует должная реакция. Поэтому только комплексное обращение во все органы дает необходимый результат. И шаг номер один: позвонить на телефоны всех горячих линий, так как это самый оперативный способ", - сказал Гетманенко.

По его данным, региональные прокуратуры ранее не проводили проверки работы военкоматов, полагая, что это не их компетенция, а сфера ответственности военной прокуратуры. "Сейчас акцент сместился в пользу прокуратур. Прокуроры в районах участвуют в призывных комиссиях. И мне известны факты, когда прокурор не был не согласен с решением медкомиссии. Тогда отправили человека на дообследование", - рассказал Гетманенко.

Так как власти не имели ранее опыта мобилизации, в среде чиновников и военных специалистов "наблюдается некая растерянность". Например, не могут решить как человека дообследовать по медицинским основаниям: чьими силами, где, по чьему направлению, в какие сроки, какой объем дообследования необходим. "Открытых вопросов много. Будут решать методом проб и ошибок", – заметил юрист.

Гетманенко подчеркнул незаконность отсутствия медкомиссий в некоторых районных военкоматах Волгоградской области, "так как человек находится уже на призывном пункте, и он лишен возможности проходить медосвидетельствование". Юрист предлагает родственникам мобилизованных, в случаях оспаривания решений военкоматов о мобилизации, прикладывать копии медсправок к подаваемым ими жалобам и судебным искам.

По мнению юриста, обращение в суды может оказаться малоэффективной мерой, так как "суды очень инертны". Эксперт также обвинил в инертности и военную прокуратуру, которая "совершенно не знает, как в подобных случаях поступать".

Активистка "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Елена Попова заявила, что, направляясь в военкомат, нужно "заранее определиться со своей позицией" по поводу участия в мобилизации. "Свою позицию нужно подготовить, но не стоит отправлять ее [в органы власти] до официального получения повестки. Нужно понимать, о чем говорить с призывной комиссией. Заявив призывной комиссии свою позицию, человек становится субъектом права", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Существует и проблема прохождения альтернативной службы: если при призыве этот вопрос урегулирован в правовом поле, то в случае мобилизации – нет, подчеркнула Попова. Она посоветовала мобилизованным заранее обзавестись доверенными лицами – родственниками или друзьями, доверенность надо оформить нотариально. Это нужно для того, чтобы они могли защищать права мобилизованного в судах и отстаивать их интересы в иных органах власти. Также Попова рекомендовала создать сообщество, группу поддержки. "Доверенные лица и группа поддержки помогут эффективно решить многие проблемы мобилизации", - отметила Елена Попова.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Отметим, в Волгоградской области, как и других регионах юга России, зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Так, 3 октября стало известно, что 43-летний волгоградец Виталий Кандалов обратился в суд с требованием понизить категорию в его военном билете. По словам волгоградца, военкомат не обратил внимания на состояние его здоровья, а сразу отправил в воинскую часть.

23 сентября 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев сообщил, что мобилизован и отправлен на полигон в Волгоградской области, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами. В тот же день стало известно, что его отпустили домой.

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